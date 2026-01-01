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Гитарист DEEP PURPLE: «Не собираемся мы останавливаться!»



SIMON MCBRIDE в недавнем интервью рассказал о плотном графике гастролей и записи альбомов спустя почти шесть десятилетий после образования группы:



«Иногда мы делаем перерывы. В прошлом году у нас был перерыв в гастролях. Мы дали несколько концертов в прошлом году — не так много — но записали альбом. Так что прошлый год был чем-то вроде небольшого перерыва. А в этот году просто творится хаос, потому что нас ждёт около 90–95 концертов. Не помню точно. Мы обсуждаем запись ещё одного альбома и концерты после этого.



Я считаю, что каждому в жизни нужна цель. Чтобы не сдаваться, нужно иметь цель. И я считаю, что другим участникам группы, которые немного старше меня, полезно просто продолжать играть музыку, потому что они всё ещё могут это делать. Иное дело, если бы они не могли играть или петь. Но они потрясающе владеют своими инструментами. А Ian с годами адаптировал свой вокал, ведь нельзя требовать от 80-летнего мужчины петь то, что он пел в 20 лет. Это всё равно что просить 80-летнего мужчину, олимпийского спортсмена, делать то, что он делал в 20 лет. Это просто невозможно. Но он отлично справляется. Он гений — да, этот человек действительно гений. Но мы не собираемся останавливаться, и это хорошо.



Музыка — как наркотик. Она вызывает привыкание. Как только начинаешь, уже не можешь остановиться. Я вообще не представляю, что когда-нибудь перестану играть. Сама мысль об этом просто не укладывается у меня в голове».







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