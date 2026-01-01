Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 83
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 36
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 32
*Новое видео AMON AMARTH 30
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 83
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 36
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 32
*Новое видео AMON AMARTH 30
[= ||| все новости группы



*

Deep Purple

*



10 июл 2026 : 		 Гитарист DEEP PURPLE: «Не собираемся мы останавливаться!»

7 июл 2026 : 		 Басист DEEP PURPLE: «Мы не собираемся устраивать прощальные туры»

5 июл 2026 : 		 Клавишник DEEP PURPLE: «Наша зависимость — туры»

23 июн 2026 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

22 июн 2026 : 		 DEEP PURPLE: «А не сделать ли нам еще один альбом?!»

16 июн 2026 : 		 DON AIREY: «DEEP PURPLE на пенсию не собираются!»

14 июн 2026 : 		 DEEP PURPLE исполнили новые песни

10 июн 2026 : 		 Вокалист DEEP PURPLE о том, почему новый альбом получился тяжёлым

8 июн 2026 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

30 май 2026 : 		 Обновленное видео DEEP PURPLE

24 май 2026 : 		 Гитарист DEEP PURPLE: «Такие простые песни, как "Smoke On The Water", наиболее сложны»

18 май 2026 : 		 Вокалист DEEP PURPLE о «Smoke On The Water»: «Все думают, что это хеви-металлическая песня, но это не так»

13 май 2026 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

6 май 2026 : 		 DEEP PURPLE обещают тяжелый альбом уже летом

30 апр 2026 : 		 Видео с выступления DEEP PURPLE в Корее

27 апр 2026 : 		 Обновленное видео DEEP PURPLE

30 янв 2026 : 		 Новый альбом DEEP PURPLE выйдет летом

26 дек 2025 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE работает с сыном

20 дек 2025 : 		 STEVE MORSE об уходе из DEEP PURPLE

25 ноя 2025 : 		 Новый винил DEEP PURPLE выйдет зимой

22 ноя 2025 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «Мы не близки к пенсии»

19 ноя 2025 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «Мы близки к пенсии»

20 сен 2025 : 		 IAN GILLAN: «Если бы существовала планета с пятью полюсами, она называлась бы DEEP PURPLE»

10 сен 2025 : 		 Новый альбом DEEP PURPLE в 2026?

10 июл 2025 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE'72

30 июн 2025 : 		 Фрагмент нового релиза DEEP PURPLE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист DEEP PURPLE: «Не собираемся мы останавливаться!»



zoom
SIMON MCBRIDE в недавнем интервью рассказал о плотном графике гастролей и записи альбомов спустя почти шесть десятилетий после образования группы:

«Иногда мы делаем перерывы. В прошлом году у нас был перерыв в гастролях. Мы дали несколько концертов в прошлом году — не так много — но записали альбом. Так что прошлый год был чем-то вроде небольшого перерыва. А в этот году просто творится хаос, потому что нас ждёт около 90–95 концертов. Не помню точно. Мы обсуждаем запись ещё одного альбома и концерты после этого.

Я считаю, что каждому в жизни нужна цель. Чтобы не сдаваться, нужно иметь цель. И я считаю, что другим участникам группы, которые немного старше меня, полезно просто продолжать играть музыку, потому что они всё ещё могут это делать. Иное дело, если бы они не могли играть или петь. Но они потрясающе владеют своими инструментами. А Ian с годами адаптировал свой вокал, ведь нельзя требовать от 80-летнего мужчины петь то, что он пел в 20 лет. Это всё равно что просить 80-летнего мужчину, олимпийского спортсмена, делать то, что он делал в 20 лет. Это просто невозможно. Но он отлично справляется. Он гений — да, этот человек действительно гений. Но мы не собираемся останавливаться, и это хорошо.

Музыка — как наркотик. Она вызывает привыкание. Как только начинаешь, уже не можешь остановиться. Я вообще не представляю, что когда-нибудь перестану играть. Сама мысль об этом просто не укладывается у меня в голове».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 44

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом