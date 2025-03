сегодня



У FIVE FINGER DEATH PUNCH есть шесть-семь песен



Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH Chris Kael в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как дела у группы в настоящий момент:



«У нас завтра фотосессия, вообще-то, здесь, в Лас-Вегасе. Да, так что мы собираемся все вместе... Но, да, большая пятичасовая фотосессия, подготовка к следующей линии событий. Мы здесь, в городе, работаем и над новым материалом. Возвращаемся к старым временам, к самой первой пластинке. [На том альбоме] по-моему, как раз Zoltan был в своей квартире в Лос-Анджелесе, писал и записывался прямо там. Он сказал, что у него не было кровати, не было ничего из вещей, потому что он не хотел, чтобы что-то его удерживало. Он хотел иметь возможность зайти туда, записать, почувствовать дискомфорт, а потом выйти и продолжить работу. Так что теперь у него есть кровать и гораздо больший дом. Но мы, по сути, делаем все так же, как и на первой пластинке, просто в гостиной — настраиваемся, записываемся и уходим».



О том, как продвигается работа над песнями и сессиями записи продолжения девятого альбома FIVE FINGER DEATH PUNCH «AfterLife», вышедшего в августе 2022 года на Better Noise, Chris сказал:



«Кажется, на данный момент есть около шести или семи песен. Да, [мы] просто работаем над ним, не торопимся и наслаждаемся перерывом, никуда не торопясь. Нет никаких сроков, никаких предстоящих туров. В этом году у нас шесть концертов. Я знаю, что мы участвуем в Arizona Bike Week, выступаем в Анкоридже, Аляска, Стерджис, пара концертов в Висконсине. Мы только что анонсировали Rocklahoma. А в остальном мы будем просто сочинять и записывать, ездить на концерты, чтобы снова почувствовать живую атмосферу, воодушевиться, а потом вернуться и перенести эту живую энергию в студию».







