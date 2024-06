сегодня



FIVE FINGER DEATH PUNCH о выступлениях с METALLICA



Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH Zoltan Bathory в недавнем интервью рассказал о том, как далеко вперед группа планирует свой график:



«Около года. Да, около года. Иногда, например, тур METALLICA [с FIVE FINGER DEATH PUNCH в качестве одной из групп поддержки], был рассчитан на два года. Так что в тот момент, когда мы объявили о том, что будет происходить с METALLICA, мы знали наш график на два года вперед. Потому что вы перевозите целый город по всему миру, грузовики и сотни людей — я имею в виду, это большая постановка, которая перемещается по всему миру — так что логистика... И ничто не должно подвести - ничто не может подвести. Одна ошибка может положить конец шоу. Так что все это нужно спланировать, а это требует времени.



Обычно у нас есть примерно год, может быть, 18 месяцев, в течение которых мы понимаем, что будет происходить. Примерно так. Таков график. Что касается того, что мы собираемся делать, то я, наверное, могу сказать вам, какой будет наша следующая пластинка и следующая после нее, и это примерно шестилетний график. У нас есть представление о том, что мы собираемся делать, о чем хотим говорить»







