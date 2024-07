сегодня



Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH об узколобости металлистов



У Zoltan'a Bathory, в настоящий момент раскручивающего недавно записанную вместе с DMX версию "This Is The Way", спросили в интервью Summa Inferno об «узости мышления» некоторых поклонников металла, особенно когда речь заходит о музыкальных проектах, объединяющих артистов из разных жанров:



«Да, вы правы. Я к тому, что это вы озвучили, но я с этим соглашусь. Безусловно, есть определённая узость мышления, определённо витает эта идея... Это выглядит забавно, потому что чем более экстремальный материал вы слушаете, тем больше это проявляется, из серии: "Это наша музыка". И если группа понравится кому-то, кто не любит экстремальный металл, то этот близкий круг перестанет слушать группу. Так происходит, когда любая металлическая команда начинает набирать популярность, изначальные хардкор-фанаты или тот узкий круг отпадают, потому что им не может нравиться группа, которая нравится их родителям, или вдруг она стала нравиться людям, которые не совсем металлисты. И тогда вы видите, как постепенно происходит отсев. Так что да, в этом есть доля правды, но в то же время я считаю, что такое сотрудничество — это здорово, потому что это открывает двери. Многие люди, которые не слушают металл, сейчас, благодаря этой песне, по крайней мере, её услышат, и, возможно, какой-то процент из них захочет узнать, кто такие FIVE FINGER DEATH PUNCH, они начнут знакомиться с некоторыми нашими песнями, и какому-то проценту может понравится то, что они услышат.



Вот что я бы сказал этим металхедам: "Чувак, чтобы твоя группа, которую ты любишь, особенно чем более андеграундной она является, чтобы она создавала то искусство, которое тебе нравится, она должна выжить". И если вы хотите, чтобы они выжили, это значит, что они должны продавать пластинки и билеты на концерты. А поскольку это такой узкий поджанр, они не смогут этого сделать. Поэтому вы видите великих творцов, которые играют в группах, но при этом подрабатывают на стороне, и иногда они не могут гастролировать. Так что если вы фанат этих экстремальных групп, знайте, что они не зарабатывают деньги и не могут выжить за счёт музыки. И единственный способ сделать это — расширить аудиторию. И вот что должно произойти: металл в целом должен стать масштабнее, у него должно быть больше фанатов, и к нему нужно привлечь больше внимания. Таким образом всё это просачивается вниз, поджанры тоже становятся масштабнее, и ваши любимые артисты могут выжить. Поэтому такие группы, как DISTURBED, AVENGED SEVENFOLD, FIVE FINGER DEATH PUNCH, те, кого вы, ребята, называете группами-шлюзами, им просто необходимо существовать. Потому что без нас вы не сможете привлечь людей в этот жанр. Мы из тех групп, которые слушают металлисты, а также люди, которые не обязательно любят металл, или мы привлекаем многих людей, которые не любят металл. И когда мы делаем такие коллаборации — эта песня сейчас на радио, в других списках Spotify и попала в совершенно иные источники, где её бы никогда не было. Таким образом мы привлекаем людей слушать хард-рок, тяжёлый металл, и это помогает всему жанру. А если жанр набирает обороты, то и поджанры раскручиваются... Так что, ненавидя группы, которые выходят на сцену и сотрудничают с артистами других жанров, или ненавидя группы, которые вы, ребята, считаете продажными, вы на самом деле стреляете себе в ногу.



Дело вот в чём: я могу сказать, что мне на это плевать. У нас всё хорошо. Мы любим наших фанатов. У нас всё хорошо. Так что мне всё равно. А на самом деле мне не всё равно, потому что я люблю многие из андеграундных групп, и мы берём их с собой в турне... FIRE FROM THE GODS совсем не похожи на нас. Но я люблю их. В какой-то момент я был менеджером этой команды. Мы взяли их с собой в тур. Было множество коллективов, которым мы давали платформу, потому что мы их любим, потому что мы считаем, что они заслуживают внимания. Посмотрите на туры, которые мы проводим прямо сейчас. Мы снова берём с собой тяжёлые группы... SLAUGHTER TO PREVAIL — это очень тяжёлая группа. Они мне нравятся. На мой взгляд, они должны быть представлены большему количеству людей. И мы вносим в это свою лепту. И я считаю, что это очень непродуктивно, когда поклонники металла устраивают разборки внутри этого жанра. По-моему, это просто смешно, и вы просто пускаете себе пулю в ногу. Я думаю, что это огромное недопонимание или огромное — ну, скорее не недопонимание, а огромное непонимание того, как всё это работает, если у вас есть проблемы с тем, что группы сотрудничают или раскрывают этот жанр для обычных фанатов».







