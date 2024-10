сегодня



FIVE FINGER DEATH PUNCH пожертвовали $200,000 на благотворительность



FIVE FINGER DEATH PUNCH пожертвовали $200,000 со сборов с летне-осеннего тура на благотворительность.



Ivan выбрал Covenant House, некоммерческую организацию, занимающуюся помощью бездомным, жертвам торговли людьми и эксплуатации молодежи и молодым семьям, в поддержку Месяца распространения информации о бездомности среди молодежи в ноябре. Миссия Covenant House, имеющей 34 отделения по всей Америке, заключается в предоставлении приюта, поддержки и комплексных услуг для молодежи, столкнувшейся с проблемой беспризорности. Подчеркивая важность этой проблемы, FIVE FINGER DEATH PUNCH воспользовались своей платформой, включив факты и ресурсы для ее решения в клип на свой сингл 2023 года «Judgement Day». Акустическая версия песни доступна в качестве бонус-трека на цифровом делюкс-издании «AfterLife», наряду с акустическими версиями «The End», «Thanks For Asking» и «This Is The Way» (при участии DMX), ставшей для покойного рэппера первым №1 на рок-радио.



«Многие из наших песен и клипов напрямую связаны с проблемами, которые решает Covenant House. Наша готовность жертвовать на поддержку их программ и использовать нашу платформу для повышения осведомленности прекрасно согласуется с ценностями группы и наших поклонников».



«Когда такая группа, как FIVE FINGER DEATH PUNCH, обращается к вам с предложением повысить осведомленность и собрать средства для детей и молодежи, столкнувшихся с бездомностью и торговлей людьми, вы говорите «да»», — добавляет Билл Бедросян, президент и генеральный директор Covenant House International. «В течение последнего года 5FDP делились статистикой и историями о Covenant House на своих социальных сетях, а теперь их поклонники присоединились к борьбе за ликвидацию бездомности среди молодежи. Мы очень рады сотрудничать с группой, которая так заботится о безопасности и благополучии молодых людей».



Moody внес значительный вклад в повышение осведомленности о проблеме в сообществе выздоравливающих. Будучи сам пациентом, он посвятил время и сотни тысяч долларов на поддержку различных организаций, занимающихся проблемами выздоровления. Взяв на себя еще больше обязательств, он основал собственную интенсивную амбулаторную программу (IOP) « Ciara Coral» в Шайенне, штат Вайоминг, призванную направлять и помогать зависимым людям на протяжении всего процесса выздоровления и способствовать восстановлению контроля над своей жизнью.



Zoltan решил поддержать Call Of Duty Endowment, некоммерческую организацию, которая помогает ветеранам обрести достойную карьеру, поддерживая группы, готовящие их к выходу на рынок труда, и повышая осведомленность о ценности, которую ветераны приносят на работу. Его связь с этой благотворительной организацией возникла после того, как он сыграл роль персонажа — внутриигрового оператора по имени Оз — в двух играх серии «Call Of Duty»: «Call Of Duty: Modern Warfare II» и „Call Of Duty: Warzone“.



«Спасибо Zoltan и FIVE FINGER DEATH PUNCH за их щедрую поддержку, которая окажет значительное влияние на жизнь тех, кто служил», — сказала Helene Imperiale, старший директор Call Of Duty Endowment. «Это пожертвование поможет нам продолжить нашу миссию и поможет примерно 150 ветеранам найти себе достойную карьеру».







+0 -0



просмотров: 141