сегодня



Почему FIVE FINGER DEATH PUNCH так названы



Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH ZOLTAN BATHORY в недавнем интервью рассказал, почему группа получила такое название:



«В принципе, я с детства занимался боевыми искусствами. Поэтому все фильмы с Брюсом Ли и все фильмы о боевых искусствах были моими любимыми. Я любил подпольное гонконгское кино, старые, добрые фильмы. И был такой фильм 'Five Fingers Of Death', это была классика. А потом, когда вышел «Убить Билла», у них была техника «пятипалого взрывающегося сердца». И вот мы сидели в кинотеатре, я такой: «Чувак, это звучит так глупо, это должно быть названием группы». И вот, в общем-то, мы существуем по сей день. И, в принципе, мы сократили его, потому что «Техника пятипалого взрывающегося лотоса» не самое благозвучное название. Так что в итоге я выбрал FIVE FINGER DEATH PUNCH. Это своего рода ода кунг-фу, боевым искусствам и старому гонконгскому кино о боевых искусствах».







+0 -0



просмотров: 40