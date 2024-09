сегодня



Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH сломал ребро



Ivan Moody сломал ребро во время выступления со своими коллегами по группе в прошлый четверг (26 сентября) на фестивале Louder Than Life на фестивальной площадке Highland Festival Grounds в выставочном центре Кентукки в Луисвилле, штат Кентукки.



44-летний певец получил травму во время исполнения одиннадцатой песни сета FIVE FINGER, «IOU», в первый день фестиваля, когда к концу дня погода заметно испортилась. На видео инцидента видно, как Moody оступился, перемещаясь по сцене, а затем быстро поднялся на ноги и продолжил выступление.



Позже Moody сообщил Stories, что у него «синяк, который тянется от внутренней стороны подмышки вниз до боковой части колена». Кроме того, он сказал, что его рука «как будто раздроблена».



После посещения местной больницы Moody сказал, что окончательный диагноз — «перелом чертова ребра». Он добавил: «Вы, наверное, издеваетесь надо мной. Всегда что-то случается, чувак. Но я скажу так: это того стоило! Все очень и очень реально и круто!»







