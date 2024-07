сегодня



Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH о политике в песнях



В рамках недавнего разговора с вокалистом FIVE FINGER DEATH PUNCH Ivan'ом Moody у него спросили, стоит ли отражать в музыке нынешнюю напряженность в США или музыкантам лучше держаться от нее подальше:



«[Это] зависит от конкретного человека. Есть такие группы, как SYSTEM OF A DOWN и RAGE AGAINST THE MACHINE, и они занимаются именно таким творчеством, и поэтому они именно такие, какие они есть. Цифры говорят сами за себя. У них миллионы и миллионы поклонников, которые чувствуют то же самое.



У меня есть определенные политические тексты, но я стараюсь говорить об этом очень расплывчато и образно. Я не собираюсь отвечать за всю свою страну, потому что это само по себе глупо. Я не могу контролировать каждого человека и даже не хочу знать, о чем он думает в половине случаев. Но у Америки есть свои проблемы, и мы будем их решать. Это точно. Ведь ничто не может оставаться таким дерьмовым вечно, верно? И когда речь заходит о нашей политике и прочем, мы прекрасно понимаем, что происходит. Как и в любой другой стране, народ всегда отделен от правительства. И в новом мире, я полагаю, мы найдем способ справиться с этим, все мы».







