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Steel Panther

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Как "культура отмены" отразилась на STEEL PANTHER



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В рамках беседы с Everblack, у барабанщика STEEL PANTHER Stix'a Zadinia спросили, пострадала ли группа от "культуры отмены":

««Это хороший вопрос. И, на самом деле, нам часто задают этот вопрос, или задавали в последние пару лет. Но нет, к нам никто не приходил и не говорил: «О, ребята, вы не можете этого сделать». И я полагаю, что одна из главных причин этого в том, что у нас своя звукозаписывающая компания, мы сами всем заправляем, мы сами занимаемся мерчем — мы настоящие «сделай это сам».

Я полагаю, что мы создали эту группу, будучи непочтительными, мы построили ее на том, что нам все по барабану, и люди, которые являются поклонниками нашей группы, в целом отмечают этот факт. Так что я уверен, что это вполне осознанный выбор с нашей стороны — не следовать тренду и не пытаться быть политкорректными, потому что это противоположность нашей музыке. Это было бы не органично и не естественно для нас. И как только мы начнем это делать, все, кому мы нравимся за то, за что мы стоим и что мы представляем, а это свобода говорить все, что хочешь, никого не обижать, а просто быть фриком, и как только мы это сделаем, тогда люди, которым мы нравимся именно за это, они будут в шоке. Они скажут: «О, это больше не моя группа». А мы навсегда благодарны тем, кто садится в автобус STEEL PANTHER. И менять автобус только потому, что есть люди, которые говорят: «О, ты не можешь так говорить. Ты заденешь чувства людей» — идите на йух. Просто не слушайте».




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