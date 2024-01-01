Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 50
*Новая песня GRAVE DIGGER 27
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 23
*Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть» 11
*Лидер W.A.S.P. : «Как и большинство артистов, я всю свою кар... 11
*Лидер MEGADETH заплатит бывшему менеджеру 1.4 миллиона. Но е... 11
*Басистка COAL CHAMBER не против, что её считали «секси» 10
*Видео с текстом от OLD MAN'S CHILD 8
*Новое видео LINKIN PARK 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 50
*Новая песня GRAVE DIGGER 27
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 23
*Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть» 11
[= ||| все новости группы



*

Steel Panther

*



17 ноя 2024 : 		 Вокалист STEEL PANTHER о работе с вокалистом NICKELBACK

13 окт 2024 : 		 STEEL PANTHER получили золото

19 сен 2024 : 		 Новый эпизод от STEEL PANTHER

11 сен 2024 : 		 STEEL PANTHER перезапустили Demolicious

3 сен 2024 : 		 Как "культура отмены" отразилась на STEEL PANTHER

1 сен 2024 : 		 Вокалист STEEL PANTHER: «Не собираюсь я мириться с обиженками»

16 июл 2024 : 		 GUS G. и STEEL PANTHER исполнили хит OZZY OSBOURNE

2 июл 2024 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER: «Важно быть самостоятельным!»

24 июн 2024 : 		 Видео с выступления STEEL PANTHER

21 апр 2024 : 		 Вокалист STEEL PANTHER: «У нас есть дырки и мы в них вставляем!»

31 окт 2023 : 		 Вокалист STEEL PANTHER об участии в "America's Got Talent"

11 окт 2023 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

31 авг 2023 : 		 STEEL PANTHER вылетели из "America's Got Talent"

31 авг 2023 : 		 STEEL PANTHER в "America's Got Talent"

30 май 2023 : 		 STEEL PANTHER выступили в "America's Got Talent"

26 мар 2023 : 		 STEEL PANTHER не попадали под "культуру отмены"

24 мар 2023 : 		 Вокалист 'NSYNC присоединился на сцене к STEEL PANTHER

21 мар 2023 : 		 Музыканты ANTHRAX и HOLY MOTHER присоединились к STEEL PANTHER

13 мар 2023 : 		 CHRIS JERICHO присоединился на сцене к STEEL PANTHER

23 фев 2023 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «Главное — правильное настроение!»

16 фев 2023 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

14 фев 2023 : 		 Вокалист STEEL PANTHER о выборе басиста: «Он сам втянулся, а мы и не против!»

11 фев 2023 : 		 Вокалист STEEL PANTHER: «А я люблю пародии!»

6 фев 2023 : 		 Вокалист STEEL PANTHER — о завершении концертной деятельности OZZY: «Это действительно важное событие»

22 янв 2023 : 		 Вокалист STEEL PANTHER рад новому участнику

10 янв 2023 : 		 PHIL DEMMEL присоединился на сцене к STEEL PANTHER
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист STEEL PANTHER о работе с вокалистом NICKELBACK



zoom
Michael Starr в рамках общения с радиостанцией WRIF назвал сотрудничество с Chad'ом Kroeger'ом одним из самых неожиданных в их карьере:

«Самым удивительным [нашим сотрудничеством] я бы назвал Chad'a Kroeger'a из NICKELBACK, потому что он приходил на наши концерты, тусовался со своим братом и все такое, и он всегда говорил: «Чувак, я бы хотел писать песни и быть таким же непристойным, как вы, но мы не можем». И я помню, как мы записывали вторую пластинку, и он связался с нами и сказал: «Эй, у меня есть идея для песни. Вам, ребята, стоит прийти ко мне в студию, и мы поработаем над ней». И мы, типа, «Хорошо». И вот у нас было шоу в Ванкувере. Мы пришли к нему домой, и он сказал: «У меня есть идея для песни». Мы, типа, «Ладно, что это?». Он говорит: «It Won't Suck Itself». Я такой: «Хорошо». И мы начали работать над ней в его студии. В тот же день мы закончили песню и записали ее в виде демо. Он играл на барабанах вместе со Stix'ом, а также пел. А потом мы пошли и записали ее в настоящей студии - ну, не в настоящей студии, но с нашими барабанами и всем остальным - и выпустили ее. И сейчас мы включили ее в наш сет в предстоящем туре, потому что она оказалась одной из самых убойных хэви-металлических песен, написанных с участием Chad Kroeger. Так что это был очень неожиданный и потрясающий опыт».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 147

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом