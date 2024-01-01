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Вокалист STEEL PANTHER о работе с вокалистом NICKELBACK



Michael Starr в рамках общения с радиостанцией WRIF назвал сотрудничество с Chad'ом Kroeger'ом одним из самых неожиданных в их карьере:



«Самым удивительным [нашим сотрудничеством] я бы назвал Chad'a Kroeger'a из NICKELBACK, потому что он приходил на наши концерты, тусовался со своим братом и все такое, и он всегда говорил: «Чувак, я бы хотел писать песни и быть таким же непристойным, как вы, но мы не можем». И я помню, как мы записывали вторую пластинку, и он связался с нами и сказал: «Эй, у меня есть идея для песни. Вам, ребята, стоит прийти ко мне в студию, и мы поработаем над ней». И мы, типа, «Хорошо». И вот у нас было шоу в Ванкувере. Мы пришли к нему домой, и он сказал: «У меня есть идея для песни». Мы, типа, «Ладно, что это?». Он говорит: «It Won't Suck Itself». Я такой: «Хорошо». И мы начали работать над ней в его студии. В тот же день мы закончили песню и записали ее в виде демо. Он играл на барабанах вместе со Stix'ом, а также пел. А потом мы пошли и записали ее в настоящей студии - ну, не в настоящей студии, но с нашими барабанами и всем остальным - и выпустили ее. И сейчас мы включили ее в наш сет в предстоящем туре, потому что она оказалась одной из самых убойных хэви-металлических песен, написанных с участием Chad Kroeger. Так что это был очень неожиданный и потрясающий опыт».







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