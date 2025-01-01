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Новый альбом STEEL PANTHER в 2026



Michael Starr в интервью Reality Check TV ответил на вопрос о том, какие у группы планы на ближайшие месяцы:



«Мы сейчас работаем над новой пластинкой. Она должна выйти где-то в следующем году. Никакой конкретной даты нет, потому что на самом деле нельзя определить сроки творчества, а если и можно, то это звучит примерно так. Подождем, когда песни будут готовы, и выпустим альбом. Но мы надеемся, что это произойдет в следующем году».







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