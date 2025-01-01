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Steel Panther

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Гитарист STEEL PANTHER: «Я люблю менять упражнения»



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Russ "Satchel" Parrish в недавнем интервью рассказал о том, какие упражнения в туре он любит делать больше всего:

«Больше всего я стараюсь менять упражнения, потому что не хочу, чтобы они надоели. А если мне станет скучно, я перестану заниматься и буду весить 300 фунтов. А это не очень хорошо, потому что я люблю поесть. Поэтому я пытаюсь компенсировать это упражнениями, что не очень хорошая идея, потому что одна из самых старых вещей, которую вы всегда слышите, это то, что вы не можете перетренировать плохую диету. А у меня есть склонность питаться всякой дрянной едой.

Одно из моих любимых упражнений — подтягивания; я люблю подтягиваться.

Находясь в дороге, я научился вести активный образ жизни... Мы долгое время гастролировали, и теперь можно поехать куда угодно, и спортзалы есть везде, куда бы ты ни поехал, и это здорово. Но много лет назад было время, когда я думал: «О, поблизости нет спортзала». Я просто находил места, где можно позаниматься самостоятельно. Я брал с собой скакалку, утяжеленную скакалку. Это хорошее упражнение. Утяжеленная скакалка весит всего фунт. У меня есть и двухфунтовая скакалка. Вся скакалка утяжелена, не только ручки, но и сама скакалка. И это отличная вещь. С двухфунтовой скакалкой уже через пять минут кажется, что вы качаете 30 фунтов. Это безумие. Но скакалка была действительно хороша. И это можно делать где угодно. Отжимания — это здорово. В последнее время я пытаюсь делать приседания. Это не очень весело, потому что, как и все, я не люблю заниматься ногами так часто, как другими упражнениями, но это важно. И я делаю подъемы ног в висе. Это нелегко. Но это хорошее упражнение. Я стараюсь как можно чаще менять упражнения, потому что если делать что-то слишком часто, то тело привыкает, и в итоге ты уже не так сильно это чувствуешь. Поэтому я стараюсь часто менять свои тренировки. Это главное».




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