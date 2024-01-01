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Вокалист STEEL PANTHER: «Мы никогда не хотели глумиться над тем, что любим»



В рамках недавнего разговора с вокалистом STEEL PANTHER у него спросили, когда ему и его коллегам по группе пришла в голову идея создать веселую, сатирическую рок-группу:



«Отличный вопрос, чувак. И я могу ответить на него коротко или длинно. Я постараюсь остановиться на среднем варианте, потому что важно начать с самого начала. Когда мы только начинали, гранж только-только поглотил хэви-металл. И если ты играл в хэви-металл группе, люди начинали над тобой смеяться — вроде того, как если бы ты был в NICKELBACK. Так и происходило. Но мы говорили: «Знаете что? Нам нравится NICKELBACK» или „Мы любим хэви-металл“. Мы не стригли волосы. Мы продолжали играть, и мы продолжали играть хэви-металл, и люди смеялись над нами, а мы продолжали: «Эй, мы собираемся воскресить хэви-металл». А на самом деле, в основе всего было то, что все четверо из нас в то время просто веселились, так что мы принесли это на сцену и начали смеяться от души над самими собой. А люди начали смеяться над тем, что мы смеемся над собой, и тогда мы начали подчеркивать всю нелепость и чрезмерность 80-х, которые вызывали смех, и заговорили об этом, потому что это реально было смешно. Я к тому, что подумайте о девушке, танцующей на «Ягуаре»... Если как следует подумать, то вы скажете: «Подождите, что? Почему она танцует на капоте машины? Это так странно». Это чертовски смешно, но в то время это было что-то вроде «Круче и быть не может, металл!» Так что наша группа стала несколько юмористической и мы продолжили в том же духе. А люди говорили нам: «Заткнитесь и играйте музыку. Хватит болтать». Я полагаю, что самый долгий перерыв между песнями составлял 25 минут. И я знаю это только потому, что наш барабанщик постоянно засекает время. Он следит за тем, чтобы мы вовремя начинали и вовремя заканчивали. Так что да, это наш рекорд - двадцать пять минут. А в основе своей мы любим веселиться, шутить, и за кулисами мы делаем практически то же самое. А потом мы с годами только развивали это направление. Тогда люди стали называть нас комедийным шоу. А мы такие: «Правда? Комедийное шоу? Мы не комики. Серьёзно?» А потом, когда мы набирали известность и начали играть на крупных площадках, мы поняли, что многое из того, что мы делали на скорую руку, работало только в маленьких залах, и мы больше не могли так поступать. Пришлось замедлить темп и сделать шоу немного масштабнее. И это было не так просто, поэтому нужно было составить план того, что ты собираешься делать, а потом между всем этим использовать импровизацию. Вот так всё и развивалось. Мы не решали изначально: «Эй, давайте будем хэви-металл кавер-группой, которая высмеивает группы, которые мы любим». Мы никогда такого не планировали намеренно».







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