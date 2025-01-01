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*У KING DIAMOND есть целых десять песен 59
*EKTOMORF выступят в России в мае 38
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 27
*GENE SIMMONS: «Рок не в моде» 24
*SHARON OSBOURNE: «От OZZY потребуется много усилий, чтобы он... 22
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Steel Panther

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17 фев 2025 : 		 История STEEL PANTHER

4 фев 2025 : 		 История STEEL PANTHER

2 фев 2025 : 		 Новый альбом STEEL PANTHER в 2026

26 янв 2025 : 		 История STEEL PANTHER

25 дек 2024 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER: «Идей у нас много!»

2 дек 2024 : 		 Вокалист STEEL PANTHER: «Мы никогда не хотели глумиться над тем, что любим»

17 ноя 2024 : 		 Вокалист STEEL PANTHER о работе с вокалистом NICKELBACK

13 окт 2024 : 		 STEEL PANTHER получили золото

19 сен 2024 : 		 Новый эпизод от STEEL PANTHER

11 сен 2024 : 		 STEEL PANTHER перезапустили Demolicious

3 сен 2024 : 		 Как "культура отмены" отразилась на STEEL PANTHER

1 сен 2024 : 		 Вокалист STEEL PANTHER: «Не собираюсь я мириться с обиженками»

16 июл 2024 : 		 GUS G. и STEEL PANTHER исполнили хит OZZY OSBOURNE

2 июл 2024 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER: «Важно быть самостоятельным!»

24 июн 2024 : 		 Видео с выступления STEEL PANTHER

21 апр 2024 : 		 Вокалист STEEL PANTHER: «У нас есть дырки и мы в них вставляем!»

31 окт 2023 : 		 Вокалист STEEL PANTHER об участии в "America's Got Talent"

11 окт 2023 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

31 авг 2023 : 		 STEEL PANTHER вылетели из "America's Got Talent"

31 авг 2023 : 		 STEEL PANTHER в "America's Got Talent"

30 май 2023 : 		 STEEL PANTHER выступили в "America's Got Talent"

26 мар 2023 : 		 STEEL PANTHER не попадали под "культуру отмены"

24 мар 2023 : 		 Вокалист 'NSYNC присоединился на сцене к STEEL PANTHER

21 мар 2023 : 		 Музыканты ANTHRAX и HOLY MOTHER присоединились к STEEL PANTHER

13 мар 2023 : 		 CHRIS JERICHO присоединился на сцене к STEEL PANTHER

23 фев 2023 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «Главное — правильное настроение!»
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История STEEL PANTHER



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STEEL PANTHER продолжают рассказывать о своей истории и представляют следующий эпизод — “Eyes Of A Panther”.




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