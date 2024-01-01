Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 65
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 50
*Вокалист CRAZY TOWN умер от передоза 46
*KERRY KING: «Религия — это ложь!» 43
*ACCEPT перезапишут классику 42
*Лидер ACCEPT о жизни в ЭсЭшЭй 28
*Как ИИ помогает в работе? Отвечает лидер FEAR FACTORY 27
*Хорошего ли ударника нашли SLIPKNOT? Отвечает MIKE PORTNOY 25
*DAVID VINCENT о ранних MORBID ANGEL 19
*Барабанщик DREAM THEATER: «Новый альбом стартует с того мест... 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 65
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 50
*Вокалист CRAZY TOWN умер от передоза 46
*KERRY KING: «Религия — это ложь!» 43
*ACCEPT перезапишут классику 42
[= ||| все новости группы



*

Steel Panther

*



2 июл 2024 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER: «Важно быть самостоятельным!»

24 июн 2024 : 		 Видео с выступления STEEL PANTHER

21 апр 2024 : 		 Вокалист STEEL PANTHER: «У нас есть дырки и мы в них вставляем!»

31 окт 2023 : 		 Вокалист STEEL PANTHER об участии в "America's Got Talent"

11 окт 2023 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

31 авг 2023 : 		 STEEL PANTHER вылетели из "America's Got Talent"

31 авг 2023 : 		 STEEL PANTHER в "America's Got Talent"

30 май 2023 : 		 STEEL PANTHER выступили в "America's Got Talent"

26 мар 2023 : 		 STEEL PANTHER не попадали под "культуру отмены"

24 мар 2023 : 		 Вокалист 'NSYNC присоединился на сцене к STEEL PANTHER

21 мар 2023 : 		 Музыканты ANTHRAX и HOLY MOTHER присоединились к STEEL PANTHER

13 мар 2023 : 		 CHRIS JERICHO присоединился на сцене к STEEL PANTHER

23 фев 2023 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «Главное — правильное настроение!»

16 фев 2023 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

14 фев 2023 : 		 Вокалист STEEL PANTHER о выборе басиста: «Он сам втянулся, а мы и не против!»

11 фев 2023 : 		 Вокалист STEEL PANTHER: «А я люблю пародии!»

6 фев 2023 : 		 Вокалист STEEL PANTHER — о завершении концертной деятельности OZZY: «Это действительно важное событие»

22 янв 2023 : 		 Вокалист STEEL PANTHER рад новому участнику

10 янв 2023 : 		 PHIL DEMMEL присоединился на сцене к STEEL PANTHER

6 дек 2022 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

26 ноя 2022 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «YNGWIE MALMSTEEN очень чувственный»

30 окт 2022 : 		 STEEL PANTHER — о туре

13 окт 2022 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER — о новой работе

8 окт 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома STEEL PANTHER

6 окт 2022 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

21 сен 2022 : 		 Spyder в STEEL PANTHER
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик STEEL PANTHER: «Важно быть самостоятельным!»



zoom
Stix Zadinia в недавнем интервью рассказал о том, как важно знать все тонкости музыкального бизнеса и научиться получать прибыль и добиваться процветания:

«К счастью, у нас своя звукозаписывающая компания. Мы как самая большая DIY-группа в истории. Мы — мерч-компания. Мы сами все делаем. Да, мы делаем. Так что мы управляем нашей группой. Но у меня есть ребята, которые разбираются в вопросе. У меня есть мерчендайзер, который работает с нами. А еще у меня есть человек, занимающийся гастролями, который обеспечивает всю логистику. Но мы контролируем все это. У нас нет управляющей компании. У нас нет мерч-компании. Мы все делаем сами, чувак.

Я не могу выразить, насколько ценно знать свое дело и заниматься им самостоятельно. Когда мы избавились от менеджмента в 2017 году и я решил заняться этим, я подумал: "Эй, я знаю, что я не знаю всего, но я знаю специалистов, которые знают кое-что об этом круге вопросов. Так что если вы понимаете, что не знаете всего, вы можете найти ответы. И это чудесным образом сказалось на нашем бизнесе, на наших доходах».

Он добавил, что "в группе должен быть кто-то заинтересованный и способный сосредоточиться", чтобы быть самоуправляемой группой.

«Это круто, чувак. Мы действительно DIY. Это так круто!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 84

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом