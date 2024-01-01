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Барабанщик STEEL PANTHER: «Важно быть самостоятельным!»



Stix Zadinia в недавнем интервью рассказал о том, как важно знать все тонкости музыкального бизнеса и научиться получать прибыль и добиваться процветания:



«К счастью, у нас своя звукозаписывающая компания. Мы как самая большая DIY-группа в истории. Мы — мерч-компания. Мы сами все делаем. Да, мы делаем. Так что мы управляем нашей группой. Но у меня есть ребята, которые разбираются в вопросе. У меня есть мерчендайзер, который работает с нами. А еще у меня есть человек, занимающийся гастролями, который обеспечивает всю логистику. Но мы контролируем все это. У нас нет управляющей компании. У нас нет мерч-компании. Мы все делаем сами, чувак.



Я не могу выразить, насколько ценно знать свое дело и заниматься им самостоятельно. Когда мы избавились от менеджмента в 2017 году и я решил заняться этим, я подумал: "Эй, я знаю, что я не знаю всего, но я знаю специалистов, которые знают кое-что об этом круге вопросов. Так что если вы понимаете, что не знаете всего, вы можете найти ответы. И это чудесным образом сказалось на нашем бизнесе, на наших доходах».



Он добавил, что "в группе должен быть кто-то заинтересованный и способный сосредоточиться", чтобы быть самоуправляемой группой.



«Это круто, чувак. Мы действительно DIY. Это так круто!»







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