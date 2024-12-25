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Барабанщик STEEL PANTHER: «Идей у нас много!»



Stix Zadinia в недавнем интервью спросили, приступил ли он и его коллеги по группе к работе над материалом для своего седьмого студийного альбома:



«Мы всегда сочиняем. Я имею в виду, что никогда не бывает такого: «Ладно, ребята. Давайте сочиним альбом, давайте запишем его, давайте выпустим его». Это постоянный процесс. Satchel пишет почти все, но мы постоянно пересылаем идеи туда-сюда — тексты, идеи песен. И если Michael придумывает рифф или я придумываю рифф, мы бросаем его в общий котел и смотрим, что получится. Так что для нас это непрекращающийся процесс. А потом, когда мы чувствуем, что у нас достаточно крутых идей, Satchel записывает демо, а затем отправляет его мне. Я добавлю свою изюминку. Потом мы отправляем его Michael'у, и он добавляет свою изюминку. А потом уже роль Spyder'a. И тогда мы доходим до того, что демо-версии становятся достаточно полными. Затем мы идем в студию, записываем альбом, придумываем ему название и выпускаем его. Так что я бы сказал, что у нас есть идеи, и мы определенно хотели бы записать еще один альбом в какой-то момент».







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