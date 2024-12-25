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Steel Panther

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|||| сегодня

Барабанщик STEEL PANTHER: «Идей у нас много!»



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Stix Zadinia в недавнем интервью спросили, приступил ли он и его коллеги по группе к работе над материалом для своего седьмого студийного альбома:  

«Мы всегда сочиняем. Я имею в виду, что никогда не бывает такого: «Ладно, ребята. Давайте сочиним альбом, давайте запишем его, давайте выпустим его». Это постоянный процесс. Satchel пишет почти все, но мы постоянно пересылаем идеи туда-сюда — тексты, идеи песен. И если Michael придумывает рифф или я придумываю рифф, мы бросаем его в общий котел и смотрим, что получится. Так что для нас это непрекращающийся процесс. А потом, когда мы чувствуем, что у нас достаточно крутых идей, Satchel записывает демо, а затем отправляет его мне. Я добавлю свою изюминку. Потом мы отправляем его Michael'у, и он добавляет свою изюминку. А потом уже роль Spyder'a. И тогда мы доходим до того, что демо-версии становятся достаточно полными. Затем мы идем в студию, записываем альбом, придумываем ему название и выпускаем его. Так что я бы сказал, что у нас есть идеи, и мы определенно хотели бы записать еще один альбом в какой-то момент».




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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25 дек 2024
M
Mateas89
Идей-то, мб, и много, но сколько из них толковых - вот в чем вопрос? Имхо, после Balls Out так ничего путного и не выпустили.
25 дек 2024
ElectricRetard
Mateas89, хз, для меня этот случай, когда с первой демки игралась одна блевота. Я как раз в этом году плотнее погружался в глэм сцену и с этой унылой пародии ахуел натурально.
25 дек 2024
C
Crane76
Наверное одна из самых ниочёмных и бесполезных групп

просмотров: 235

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