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*£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH 141
*LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как... 42
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 41
*DAVE LOMBARDO о разочаровании во время работы в SLAYER 20
*Лидер EXODUS о смене вокалиста 19
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Steel Panther

*



2 апр 2025 : 		 Новый эпизод STEEL PANTHER

4 мар 2025 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «Я люблю менять упражнения»

20 фев 2025 : 		 Новый эпизод STEEL PANTHER

17 фев 2025 : 		 История STEEL PANTHER

4 фев 2025 : 		 История STEEL PANTHER

2 фев 2025 : 		 Новый альбом STEEL PANTHER в 2026

26 янв 2025 : 		 История STEEL PANTHER

25 дек 2024 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER: «Идей у нас много!»

2 дек 2024 : 		 Вокалист STEEL PANTHER: «Мы никогда не хотели глумиться над тем, что любим»

17 ноя 2024 : 		 Вокалист STEEL PANTHER о работе с вокалистом NICKELBACK

13 окт 2024 : 		 STEEL PANTHER получили золото

19 сен 2024 : 		 Новый эпизод от STEEL PANTHER

11 сен 2024 : 		 STEEL PANTHER перезапустили Demolicious

3 сен 2024 : 		 Как "культура отмены" отразилась на STEEL PANTHER

1 сен 2024 : 		 Вокалист STEEL PANTHER: «Не собираюсь я мириться с обиженками»

16 июл 2024 : 		 GUS G. и STEEL PANTHER исполнили хит OZZY OSBOURNE

2 июл 2024 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER: «Важно быть самостоятельным!»

24 июн 2024 : 		 Видео с выступления STEEL PANTHER

21 апр 2024 : 		 Вокалист STEEL PANTHER: «У нас есть дырки и мы в них вставляем!»

31 окт 2023 : 		 Вокалист STEEL PANTHER об участии в "America's Got Talent"

11 окт 2023 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

31 авг 2023 : 		 STEEL PANTHER вылетели из "America's Got Talent"

31 авг 2023 : 		 STEEL PANTHER в "America's Got Talent"

30 май 2023 : 		 STEEL PANTHER выступили в "America's Got Talent"

26 мар 2023 : 		 STEEL PANTHER не попадали под "культуру отмены"

24 мар 2023 : 		 Вокалист 'NSYNC присоединился на сцене к STEEL PANTHER
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Новый эпизод STEEL PANTHER



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STEEL PANTHER продолжают рассказывать о своей истории и представляют следующий эпизод — в этом эпизоде Michael и Satchel погружаются в историю возникновения песни «Eatin' Ain't Cheatin»! Как она появилась? Основана ли она на правдивой истории?




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