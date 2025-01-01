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Новый эпизод STEEL PANTHER



STEEL PANTHER продолжают рассказывать о своей истории и представляют следующий эпизод — в этом эпизоде Michael и Satchel погружаются в историю возникновения песни «Eatin' Ain't Cheatin»! Как она появилась? Основана ли она на правдивой истории? http://steelpantherrocks.com/







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