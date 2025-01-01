26 янв 2025



История STEEL PANTHER



STEEL PANTHER опубликовали следующее сообщение:



«Вы же не думали, что мы закончили отмечать?! Присоединяйтесь к нам, чтобы оглянуться назад на альбом, который критики назвали «упражнением в затягивании шуток!». Давайте углубимся в изучение всего, что связано с Feel The Steel! В этом эпизоде Michael, Satchel и Stix размышляют о переходе от кавер-группы к написанию оригинальной музыки».







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