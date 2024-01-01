11 сен 2024



STEEL PANTHER перезапустили Demolicious



STEEL PANTHER перезапустили Demolicious — новый эпизод доступен ниже.



«Вы просили. Мы сделали это! После 9-летнего перерыва возвращается шоу, которое взорвало интернет в 2015 году, — «Demolicious» от SPTV! В этом эпизоде Stix и Satch рецензируют «Soul Punx» итальянской хард-рок группы Speed Stroke!».







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