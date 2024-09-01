Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 56
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 50
*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 36
*YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари 28
*Вокалист AS I LAY DYING считает "Ride The Lightning" METALLI... 26
*ROB HALFORD: «Мое г....о трепещет от людей в форме» 23
*DJ SLIPKNOT немного угорел 20
*Лидер ANNIHILATOR о том, как не попал в METALLICA 18
*Вокалистка NERVOSA: «Новый состав изменил для меня всё!» 14
*Новый альбом группы WINTERSUN доступен для прослушивания 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 56
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 50
*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 36
*YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари 28
*Вокалист AS I LAY DYING считает "Ride The Lightning" METALLI... 26
[= ||| все новости группы



*

Steel Panther

*



1 сен 2024 : 		 Вокалист STEEL PANTHER: «Не собираюсь я мириться с обиженками»

16 июл 2024 : 		 GUS G. и STEEL PANTHER исполнили хит OZZY OSBOURNE

2 июл 2024 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER: «Важно быть самостоятельным!»

24 июн 2024 : 		 Видео с выступления STEEL PANTHER

21 апр 2024 : 		 Вокалист STEEL PANTHER: «У нас есть дырки и мы в них вставляем!»

31 окт 2023 : 		 Вокалист STEEL PANTHER об участии в "America's Got Talent"

11 окт 2023 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

31 авг 2023 : 		 STEEL PANTHER вылетели из "America's Got Talent"

31 авг 2023 : 		 STEEL PANTHER в "America's Got Talent"

30 май 2023 : 		 STEEL PANTHER выступили в "America's Got Talent"

26 мар 2023 : 		 STEEL PANTHER не попадали под "культуру отмены"

24 мар 2023 : 		 Вокалист 'NSYNC присоединился на сцене к STEEL PANTHER

21 мар 2023 : 		 Музыканты ANTHRAX и HOLY MOTHER присоединились к STEEL PANTHER

13 мар 2023 : 		 CHRIS JERICHO присоединился на сцене к STEEL PANTHER

23 фев 2023 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «Главное — правильное настроение!»

16 фев 2023 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

14 фев 2023 : 		 Вокалист STEEL PANTHER о выборе басиста: «Он сам втянулся, а мы и не против!»

11 фев 2023 : 		 Вокалист STEEL PANTHER: «А я люблю пародии!»

6 фев 2023 : 		 Вокалист STEEL PANTHER — о завершении концертной деятельности OZZY: «Это действительно важное событие»

22 янв 2023 : 		 Вокалист STEEL PANTHER рад новому участнику

10 янв 2023 : 		 PHIL DEMMEL присоединился на сцене к STEEL PANTHER

6 дек 2022 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

26 ноя 2022 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «YNGWIE MALMSTEEN очень чувственный»

30 окт 2022 : 		 STEEL PANTHER — о туре

13 окт 2022 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER — о новой работе

8 окт 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома STEEL PANTHER
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист STEEL PANTHER: «Не собираюсь я мириться с обиженками»



zoom
В рамках визита на радиостанцию WRIF у вокалиста STEEL PANTHER Michael Starr'a спросили, собирается ли он "зарывать топор войны" с теми, кто обижен на группу:

«Ну, я не занимаюсь тем, чтобы закапывать топор войны с людьми, которые на меня обижены, потому что это их дело, чувак. Любой человек, с которым ты обычно сталкиваешься, не будет говорить тебе: «Эй, чувак, я ненавижу твою группу». Они просто проигнорируют тебя или скажут: «Эй, как дела, братан?». Так что, если кому не нравится STEEL PANTHER - каждый имеет право на собственное мнение.

Искусство субъективно, чувак. И если вам не нравится наше искусство, идите и послушайте кого-нибудь другого. Кому какое дело, верно? Так что мы стали довольно толстокожими. Когда мы впервые появились на фестивалях в спандексе, люди смотрели на нас и говорили: «Что это за группа? Кто эти парни?». А потом наши тылы стали еще крепче, когда мы в течение 10 недель выступали перед JUDAS PRIEST в Америке. Так что, да, мы смирились с тем, что нравимся не всем, мы понимаем это и осознаем, но мы по-прежнему зажигаем».

На вопрос о том, что именно укрепило их тылы в туре с JUDAS PRIEST, Michael ответил:

«Ну, кожа становится толще, а тыл крепче, когда люди начинают швыряться в тебя всякой ерундой, типа: «Убирайся со сцены. Ты отстой!» Ну, знаете, всё такое. Так что к этому привыкаешь. Помню, мы играли в Рочестере, штат Нью-Йорк. Кажется, это было первое шоу тура, и промоутер решил, что он отодвинет время выхода JUDAS PRIEST на час, чтобы продать больше пива, что вполне нормально. И это очень распространенная ситуация. Но они не говорят об этом публике. Поэтому публика злится, что мы выступаем поздно. И они думают, что это наша вина. Так что то первое шоу было довольно дерьмовым, чувак. Довольно жестким.

В то время наша задача заключалась в том, чтобы выйти на сцену и завоевать как можно больше фанатов. Очевидно, что ты не сможешь покорить всю толпу. Может, и удастся, но я не думаю, что это произойдет. Так что это игра на проценты. Это работа, чувак. Ты должен выйти на сцену и заслужить уважение. И в итоге это был действительно отличный, великолепный для нас тур. Он сплотил нас как группу, потому что мы были вынуждены собраться в тесном кружке, чтобы выдержать давление, однако мы не дрогнули. Мы не изменили наш сет. Мы не прекратили шутить. Мы делали всё, как обычно. А все родители, которые привели своих детей в первый ряд, просто отвели их подальше, пока мы играли. Я не шучу. Это реальная история».




Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

1 сен 2024
n
nabastak_
"
А потом наши тылы стали еще крепче, когда мы в течение 10 недель выступали перед JUDAS PRIEST в Америке.
...
Ну, кожа становится толще
...
Это работа, чувак.
...
мы были вынуждены собраться в тесном кружке, чтобы выдержать давление
"

Нот бэд.
1 сен 2024
s
sibterminator
Обиженниками?

просмотров: 295

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом