сегодня



Вокалист STEEL PANTHER: «Не собираюсь я мириться с обиженками»



В рамках визита на радиостанцию WRIF у вокалиста STEEL PANTHER Michael Starr'a спросили, собирается ли он "зарывать топор войны" с теми, кто обижен на группу:



«Ну, я не занимаюсь тем, чтобы закапывать топор войны с людьми, которые на меня обижены, потому что это их дело, чувак. Любой человек, с которым ты обычно сталкиваешься, не будет говорить тебе: «Эй, чувак, я ненавижу твою группу». Они просто проигнорируют тебя или скажут: «Эй, как дела, братан?». Так что, если кому не нравится STEEL PANTHER - каждый имеет право на собственное мнение.



Искусство субъективно, чувак. И если вам не нравится наше искусство, идите и послушайте кого-нибудь другого. Кому какое дело, верно? Так что мы стали довольно толстокожими. Когда мы впервые появились на фестивалях в спандексе, люди смотрели на нас и говорили: «Что это за группа? Кто эти парни?». А потом наши тылы стали еще крепче, когда мы в течение 10 недель выступали перед JUDAS PRIEST в Америке. Так что, да, мы смирились с тем, что нравимся не всем, мы понимаем это и осознаем, но мы по-прежнему зажигаем».



На вопрос о том, что именно укрепило их тылы в туре с JUDAS PRIEST, Michael ответил:



«Ну, кожа становится толще, а тыл крепче, когда люди начинают швыряться в тебя всякой ерундой, типа: «Убирайся со сцены. Ты отстой!» Ну, знаете, всё такое. Так что к этому привыкаешь. Помню, мы играли в Рочестере, штат Нью-Йорк. Кажется, это было первое шоу тура, и промоутер решил, что он отодвинет время выхода JUDAS PRIEST на час, чтобы продать больше пива, что вполне нормально. И это очень распространенная ситуация. Но они не говорят об этом публике. Поэтому публика злится, что мы выступаем поздно. И они думают, что это наша вина. Так что то первое шоу было довольно дерьмовым, чувак. Довольно жестким.



В то время наша задача заключалась в том, чтобы выйти на сцену и завоевать как можно больше фанатов. Очевидно, что ты не сможешь покорить всю толпу. Может, и удастся, но я не думаю, что это произойдет. Так что это игра на проценты. Это работа, чувак. Ты должен выйти на сцену и заслужить уважение. И в итоге это был действительно отличный, великолепный для нас тур. Он сплотил нас как группу, потому что мы были вынуждены собраться в тесном кружке, чтобы выдержать давление, однако мы не дрогнули. Мы не изменили наш сет. Мы не прекратили шутить. Мы делали всё, как обычно. А все родители, которые привели своих детей в первый ряд, просто отвели их подальше, пока мы играли. Я не шучу. Это реальная история».







+1 -1



( 2 ) просмотров: 295

