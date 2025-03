сегодня



HEART открыли тур



HEART выступлением 28 февраля в BleauLive Theater, Las Vegas, открыли американскую часть тура "Royal Flush":



01. Bébé Le Strange

02. Never

03. Love Alive

04. Straight On / Let's Dance

05. These Dreams

06. Crazy On You

07. Dog & Butterfly

08. Going To California (LED ZEPPELIN cover)

09. 4 Edward (Nancy Wilson song)

10. Alone / What About Love

11. Magic Man



Encore:



12. Sand (LOVEMONGERS cover)

13. Barracuda











