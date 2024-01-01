HEART переносят тур

HEART отложили тур из-за операции у Ann Wilson. Второго июля та сообщила, что ей "удалили нечто, что оказалось раком".
«Операция прошла успешно, и я чувствую себя прекрасно, но теперь врачи советуют мне пройти курс профилактической химиотерапии, и я решила это сделать. И поэтому мои врачи предписывают мне не выходить на сцену до конца года, чтобы полностью восстановиться».
Она добавила, что "абсолютно точно" планирует вернуться на сцену в 2025 году и поделится подробностями с поклонниками "как только мы сможем".
«Спасибо за всю поддержку. Это всего лишь пауза. Мне еще многое предстоит спеть!»
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