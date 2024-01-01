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*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 65
*ACCEPT перезапишут классику 47
*Вокалист CRAZY TOWN умер от передоза 46
*KERRY KING: «Религия — это ложь!» 43
*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 29
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Heart

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3 июл 2024 : 		 HEART переносят тур

21 май 2024 : 		 GABBI GUNN исполнила HEART

19 май 2024 : 		 Видео полного выступления HEART

14 май 2024 : 		 Видео с выступления HEART

25 апр 2024 : 		 KELLY CLARKSON спелась с HEART

23 апр 2024 : 		 HEART думают о новом альбоме

22 апр 2024 : 		 HEART открыли тур

15 апр 2024 : 		 Участницы HEART: «Музыкальная индустрия сильно изменилась»

9 апр 2024 : 		 HEART и JIMMY FALLON исполнили хит BONNIE TYLER

17 янв 2024 : 		 Видео полного выступления HEART

4 янв 2024 : 		 HEART на Зимней Классике

30 дек 2023 : 		 Видео с выступления HEART

29 ноя 2023 : 		 ANN WILSON обещает крутые концерты HEART

30 окт 2023 : 		 ANN WILSON: «У поклонников HEART есть повод для оптимизма»

25 окт 2023 : 		 Новогодний концерт HEART

15 окт 2023 : 		 Фильм о HEART все еще в силе

3 июл 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления ANN WILSON

13 июн 2023 : 		 Участницы HEART работают вместе

8 фев 2023 : 		 NIRVANA и участницы HEART получили награду

25 окт 2022 : 		 NANCY WILSON очень довольна своим составом

1 окт 2022 : 		 Вокалистка HEART исполняет хит LED ZEPPELIN

10 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления ANN WILSON

20 апр 2022 : 		 Вокалистка HEART исполняет хит QUEEN

15 апр 2022 : 		 У HEART большие планы

12 апр 2022 : 		 Вокалистка HEART — о реюнионе

6 апр 2022 : 		 Вокалистка HEART выступает против коррекции вокала
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HEART переносят тур



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HEART отложили тур из-за операции у Ann Wilson. Второго июля та сообщила, что ей "удалили нечто, что оказалось раком".

«Операция прошла успешно, и я чувствую себя прекрасно, но теперь врачи советуют мне пройти курс профилактической химиотерапии, и я решила это сделать. И поэтому мои врачи предписывают мне не выходить на сцену до конца года, чтобы полностью восстановиться».

Она добавила, что "абсолютно точно" планирует вернуться на сцену в 2025 году и поделится подробностями с поклонниками "как только мы сможем".

«Спасибо за всю поддержку. Это всего лишь пауза. Мне еще многое предстоит спеть!»








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