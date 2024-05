19 май 2024



Видео полного выступления HEART, которое состоялось 13 мая на Bon Secours Wellness Arena, Greenville, South Carolina, доступно для просмотра ниже:



"Bebe Le Strange"

"Never"

"Love Alive"

"Little Queen"

"This Is Now" (Ann Wilson & Tripsitter song)

"Straight On"

"Let's Dance" (David Bowie cover)

"These Dreams"

"Dog & Butterfly"

"Dreamboat Annie"

"Going To California" (Led Zeppelin cover)

"4 Edward" (Nancy Wilson song)

- drum solo -

"Mistral Wind"

"Alone"

"What About Love"

"Magic Man"

"The Ocean" (Led Zeppelin cover)

"Barracuda"







