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Вокалистка HEART о выступлении в коляске



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ANN WILSON в подкасте "After Dinner Thinks With Ann Wilson" ответила на вопрос, почему выступала в инвалидной коляске 28 февраля в BleauLive Theater, Las Vegas:

По-моему, некоторые думали, что я сижу в инвалидном кресле из-за рака, а я только что надрала ему задницу и теперь прекрасно себя чувствую. Дело не в раке. Дело в том, что я была неуклюжей [за пять дней до начала тура], оступилась, упала на парковке и сломала локоть в трех местах, а потом мне пришлось скреплять его шурупами и все такое прочее.

В остальном я в полном порядке. Просто сейчас я не могу пользоваться левой рукой. Поэтому трудно ориентироваться, когда у тебя только одна рука, а вся вторая в перевязи... И равновесия нет. Так что мне пришлось привыкать к этой особенности. А когда я пою на сцене, мне кажется, что уровень боли еще слишком высок, чтобы я могла извлечь ее из перевязи. Поэтому я решила сидеть, потому что тогда я могу сосредоточиться на пении, а не на сохранении равновесия и на том, чтобы кто-то подхватил меня, когда я упаду»

Тем, кто был разочарован, наблюдая ее в такой форме, она сказала:

«Мне поступало столько предложений, например, «Сделайте его похожим на трон».

Я полагаю, что на это смотрят как на некое признание уязвимости. И мы должны смотреть на человека и думать: «О, это очень плохо», и привносить в это негатив. Это не обязательно должно быть так. Нет, это отличный способ. И через некоторое время я встану и освобожусь от него».






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