Готовится юбилейный винил HEART



Mobile Fidelity сообщили о планах выпуска винила HEART по случаю 50-летия Dreamboat Annie, который будет включать:



– Numbered, Limited Edition

– 180g Vinyl

– Double LP

– 45rpm

– Mastered from the 1/4″ / 15 IPS Dolby A Analog Copy to DSD256 to Analog Console to Lathe

– Pressed at Fidelity Record Pressing

– Stoughton Gatefold Jacket



Трек-лист:



Side A:

“Magic Man”

“Dreamboat Annie (Fantasy Child)”

“Crazy On You”



Side B:

“Soul Of The Sea”

“Dreamboat Annie”



Side C:

“White Lightning & Wine”

“(Love Me Like Music) I’ll Be Your Song”

“Sing Child”



Side D:

“How Deep It Goes”

“Dreamboat Annie” (Reprise) http://www.heart-music.com





