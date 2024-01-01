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*Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке 24
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 21
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 20
*Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы работаем над новым материалом» 20
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*Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке 24
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 21
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 20
*Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы работаем над новым материалом» 20
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Heart

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21 май 2024 : 		 GABBI GUNN исполнила HEART

19 май 2024 : 		 Видео полного выступления HEART

14 май 2024 : 		 Видео с выступления HEART

25 апр 2024 : 		 KELLY CLARKSON спелась с HEART

23 апр 2024 : 		 HEART думают о новом альбоме

22 апр 2024 : 		 HEART открыли тур

15 апр 2024 : 		 Участницы HEART: «Музыкальная индустрия сильно изменилась»

9 апр 2024 : 		 HEART и JIMMY FALLON исполнили хит BONNIE TYLER

17 янв 2024 : 		 Видео полного выступления HEART

4 янв 2024 : 		 HEART на Зимней Классике

30 дек 2023 : 		 Видео с выступления HEART

29 ноя 2023 : 		 ANN WILSON обещает крутые концерты HEART

30 окт 2023 : 		 ANN WILSON: «У поклонников HEART есть повод для оптимизма»

25 окт 2023 : 		 Новогодний концерт HEART

15 окт 2023 : 		 Фильм о HEART все еще в силе

3 июл 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления ANN WILSON

13 июн 2023 : 		 Участницы HEART работают вместе

8 фев 2023 : 		 NIRVANA и участницы HEART получили награду

25 окт 2022 : 		 NANCY WILSON очень довольна своим составом

1 окт 2022 : 		 Вокалистка HEART исполняет хит LED ZEPPELIN

10 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления ANN WILSON

20 апр 2022 : 		 Вокалистка HEART исполняет хит QUEEN

15 апр 2022 : 		 У HEART большие планы

12 апр 2022 : 		 Вокалистка HEART — о реюнионе

6 апр 2022 : 		 Вокалистка HEART выступает против коррекции вокала

31 мар 2022 : 		 Новая песня вокалистки HEART
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|||| сегодня

GABBI GUNN исполнила HEART



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GABBI GUNN представила видео собственного прочтения хита HEART Alone.

Vocalist GABBI GUNN Performs HEART Classic "Alone" For The Ken Tamplin Music Academy (Video)




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