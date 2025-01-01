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Heart

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NANCY WILSON о долголетии HEART



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NANCY WILSON в недавнем интервью обсудила долголетие HEART, чей дебютный альбом "Dreamboat Annie" был выпущен в 1975 году:

«Я полагаю, что я и Ann [Wilson, вокалистка HEART], мы отражаем то, чем является HEART. В представлении HEART — это мы двое. Если бы мы все еще пытались быть оригинальным составом, нас бы никогда не было, понимаете, о чем я? С самого начала существования HEART было много драмы и много событий, связанных с тем, кто был в группе, кто пришел через группу и с разными участниками.

Я считаю, что наши отношения всегда были очень уникальными. Мы сестры, так что мы кровные. Наша любовь — это кровная любовь, и как бы мы ни отличались друг от друга, а мы действительно отличаемся. И какими бы сумасшедшими и нестандартными ни были наши жизни, и как бы ни влияли на нас внешние обстоятельства, и все то, что происходит вокруг нас, мы просто преодолеваем трудности.

Я всегда считала, что мне повезло, что внутри HEART есть еще одна девушка, не говоря уже о сестре. Это как быть в эпицентре урагана, как это ощущается на протяжении многих лет, потому что все эпохи проходят, и драмы проходят, и коровы летают вокруг, и тракторы в воздухе, но в основе истории лежит тихий центр, где существуем я и Ann.

У нас была своя жизнь, свои мужья, свой выбор и свои пути. Но [группа] — это как возвращение к старому доброму дубу под названием HEART. Оно существует. Корни глубоки, и это больше, чем все остальное, потому что музыка и песни присутствуют в культуре. Это прекрасный, устойчивый столп силы, который просто существует сам по себе. Даже без меня и Ann он все равно будет существовать».




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