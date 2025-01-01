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*KATATONIA рассталась с гитаристом 37
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 26
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Heart

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Гитаристка HEART о безвременно ушедших звездах



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В рамках недавней беседы Nancy Wilson задумалась о списке известных певцов Сиэтла, преждевременно ушедших из жизни в последние десятилетия, среди которых Крис Корнелл из SOUNDGARDEN, чья смерть в 2017 году была признана самоубийством через повешение; Курт Кобейн из NIRVANA, покончивший с собой в 1994 году; и Лейн Стейли из ALICE IN CHAINS, умерший от наркотической зависимости в 2002 году. На вопрос, считает ли она, что «эти трое были в некотором роде жертвами, которых раздирали мучения», или же слава в конце концов стала для них «слишком тяжкой», она ответила

«Хороший вопрос. Я к тому, что и то, и другое — да. Вы можете обладать любым талантом, любым умом и энергией, чтобы сделать великое творческое заявление в искусстве, в музыке и в мире, но поддерживать способность знать, как справиться с этим, — это совершенно другой навык, с которым многие люди не могут справиться. И Крис Корнелл, и [покойный барабанщик FOO FIGHTERS] Тейлор [Хокинс] — я к тому, что Тейлор был не из таких; он мог бы жить до 110 лет. Но у него были просто физические проблемы. Он был бывшим наркоманом, так что, вероятно, имел дело с собственными проблемами, пытаясь пройти через горнило известности и просто любя то, что ты делаешь, и имея дело со многими препятствиями. Во многих отношениях стать рок-звездой или знаменитостью — это своего рода минное поле в эмоциональном плане.

И поэтому я хочу сказать, что да, это хороший вопрос. И многие люди не совсем обладают той броней, которая нужна, чтобы пробиться через славу».




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