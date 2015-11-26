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Quiet Riot

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Барабанщик QUIET RIOT о новом диске: «Это наша самая разнообразная работа!»



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В недавнем разговоре с одним из канадских ресурсов, барабанщик QUIET RIOT Frankie Banali подтвердил, что коллектив работает над новым материалом, выход которого предварительно намечен на конец этого/начало следующего года.

О том, какое музыкальное направление примет новый материал QUIET RIOT:

«С моей точки зрения, это самая разнообразная запись QUIET RIOT из всех, над которыми я работал. Мне кажется, он охватит много разных стилей, и, думаю, это станет для людей сюрпризом и, надеюсь, приятным сюрпризом. Но, повторюсь, это наиболее разнообразная запись QUIET RIOT за всю нашу историю.

Главный вопрос для меня, и, заметь, это не потому, что я должен, просто я так устроен — так вот, главный вопрос, когда я что-то сочиняю, а сочиняю я вместе с Neil'oм Citron'oм, я спрашиваю себя: "Понравилось бы это Кевину Дуброу [умершему вокалисту Quiet Riot]. Он был замечателен тем, что он был открыт всему новому, и у него был настолько обширный музыкальный вкус, что было крайне мало вещей, которые ему не нравились. Например, на альбоме "Rehab" 2006 года было несколько вещей, которые мы написали с Neil'oм, которые очень понравились Кевину, хоть и не были для него привычным материалом. Поэтому нам пришлось искать помощи извне, и часть текстов к этим песням была написана совместно с Glenn'oм Hughes'ом. Но вот за что я действительно благодарен Кевину, так это за то, что я мог сыграть ему песню и он мог сказать: "Понятия не имею, что с этим делать". Но при этом он никогда не противился тому, чтобы использовать подобные вещи на альбоме. Эти принципы будут жить и на грядущем студийном альбоме QUIET RIOT».

По поводу возможной даты выхода нового диска Banali сказал следующее:

«Мы всё еще продолжаем работу над оформлением и прочими подобными моментами, так что, думаю, при удачном стечении обстоятельств, он выйдет этой осенью, в крайнем случае — в начале будущего года».



FRANKIE BANALI On Next QUIET RIOT Album: It




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