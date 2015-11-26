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Кавер-версия Бьорк от басиста QUIET RIOT



Басист QUIET RIOT Chuck Wright выпустит дебютный сольный альбом, получивший название "Chuck Wright's Sheltering Sky", в начале следующего года. Видео на первый сингл из этого релиза, кавер-версию хита Бьорк "Army Of Me", доступно ниже.







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