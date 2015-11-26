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QUIET RIOT никуда не исчезнут



Гитарист QUIET RIOT поблагодарил за поддержку решения о продолжении деятельности группы:



«Так приятно видеть слова поддержки со всего мира нашего решения о продолжении активной деятельности. С момента встречи с Кевином Дюброу, Фрэнки Банали и Chuck'ом Weight'ом, когда я пришёл в команду в 2004-м, я пережил как невероятно крутое, так и невероятно опустошающее. Но, несмотря ни на что, мы всегда двигались вперёд. И хотя я всё еще опустошен уходом из жизни одного из самых дорогих для меня людей, мне приятно осознавать, что наследие Фрэнки будет находиться в нужных руках и всё будет продолжено так, как он хотел.



Хотите или нет, но QUIET RIOT никуда не денутся. Как и дух рок-н-ролла, который воплощали Кевин Дюброу, Рэнди Роадз и Фрэнки Банали. С нетерпением жду встречи на концертах...»







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