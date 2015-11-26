Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Клавишник FAITH NO MORE поздравляет с первым сентября (Возра... 85
*Гитарист ANTHRAX: «Я так рад, что сейчас не на Украине» 45
*Новый альбом DARK TRANQUILLITY выйдет осенью 33
*Лидер STRYPER: «Фанаты хотят слушать альбомы, а не одиночные... 32
*OZZY OSBOURNE против татуировок на лице 24
[= ||| все новости группы



*

Quiet Riot

*



8 сен 2020 : 		 Бывший басист QUIET RIOT: «Я многим обязан Фрэнки»

25 авг 2020 : 		 Фрэнки Банали планировал похороны до своего диагноза

25 авг 2020 : 		 Бывший барабанщик DEATH почтил память Фрэнки Банали

25 авг 2020 : 		 DOUG ALDRICH почтил память Фрэнки Банали

25 авг 2020 : 		 TWISTED SISTER почтили память Фрэнки Банали

25 авг 2020 : 		 CHRIS JERICHO почтил память Фрэнки Банали

25 авг 2020 : 		 Барабанщик POISON — о Фрэнки Банали

25 авг 2020 : 		 Лидер W.A.S.P. почтил память Фрэнки Банали

25 авг 2020 : 		 Басист QUIET RIOT: «Я опустошён новостями...»

22 авг 2020 : 		 PAUL STANLEY, SLASH, RUDY SARZO, DEE SNIDER, GLENN HUGHES почтили память барабанщика QUIET RIOT

22 авг 2020 : 		 Умер барабанщик QUIET RIOT

17 авг 2020 : 		 У барабанщика QUIET RIOT был инсульт

7 июл 2020 : 		 Гитарист QUIET RIOT: «Frankie чувствует себя отлично!»

22 июн 2020 : 		 QUIET RIOT отменили концерт

18 июн 2020 : 		 Барабанщик QUIET RIOT попал в больницу

19 май 2020 : 		 Барабанщик QUIET RIOT: «Без волос, но на ногах»

5 май 2020 : 		 Басист QUIET RIOT выпустил сольный номер

16 янв 2020 : 		 Барабанщик QUIET RIOT: «Мне ровно на стримы»

7 ноя 2019 : 		 Барабанщик QUIET RIOT о том, как узнал о диагнозе

1 ноя 2019 : 		 FRANKIE BANALI: JAMES DURBIN ушёл из QUIET RIOT сразу после записи альбома

29 окт 2019 : 		 FRANKIE BANALI: «Менее чем за сутки я нашёл вокалиста»

28 окт 2019 : 		 FRANKIE BANALI выступил с QUIET RIOT

27 окт 2019 : 		 Новое видео QUIET RIOT

23 окт 2019 : 		 FRANKIE BANALI: «Мой диагноз никак не повлиял на новый альбом QUIET RIOT»

22 окт 2019 : 		 У барабанщика QUIET RIOT рак

27 сен 2019 : 		 Новая песня QUIET RIOT
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Бывший басист QUIET RIOT: «Я многим обязан Фрэнки»



*
zoom
*
* *
Бывший басист QUIET RIOT SEAN McNABB, пробывший в группе с 1987 по 1989 годы и записавший с ней альбомы "QR" (1988) и "Live In Japan" (1989), поделился своими воспоминаниями о Фрэнки Банали:

«Я многим ему обязан, ведь по сути только благодаря ему я получил место в команде. Мне было всего двадцать, так что он дал старт моей карьере. Я две недели был в Лос-Анджелесе и отправился в CatHouse — к Rikki (Rachtman'у) и Taime's (Downe) Cathouse — там меня и познакомили с Фрэнки. И он тогда сказал: "Эй, слушай, мы как раз ищем басиста, приезжай завтра и посмотрим, что и как". Я приехал, и меня взяли. Он многому меня научил — тому, как выходить из сложных ситуаций, я многое у него перенял. И много сделал глупых вещей, тех самых, что обычно делают подростки, и он от многого меня уберёг. И я был очень благодарен ему за это, потому что мне нужен был такой наставник».

Former QUIET RIOT Bassist SEAN McNABB -



Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 395

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом