Бывший басист QUIET RIOT: «Я многим обязан Фрэнки»
Бывший басист QUIET RIOT SEAN McNABB, пробывший в группе с 1987 по 1989 годы и записавший с ней альбомы "QR" (1988) и "Live In Japan" (1989), поделился своими воспоминаниями о Фрэнки Банали:
«Я многим ему обязан, ведь по сути только благодаря ему я получил место в команде. Мне было всего двадцать, так что он дал старт моей карьере. Я две недели был в Лос-Анджелесе и отправился в CatHouse — к Rikki (Rachtman'у) и Taime's (Downe) Cathouse — там меня и познакомили с Фрэнки. И он тогда сказал: "Эй, слушай, мы как раз ищем басиста, приезжай завтра и посмотрим, что и как". Я приехал, и меня взяли. Он многому меня научил — тому, как выходить из сложных ситуаций, я многое у него перенял. И много сделал глупых вещей, тех самых, что обычно делают подростки, и он от многого меня уберёг. И я был очень благодарен ему за это, потому что мне нужен был такой наставник».
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