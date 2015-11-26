Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом MEGADETH вот уже почти совсем 80
*Лидер BEHEMOTH решил бороться с преследованиями 56
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Почему я до сих пор исполняю песни ACCEP... 37
*Лидер BEHEMOTH: «Я любимый козёл отпущения для прокурора» 27
*HELLOWEEN перенесли тур на 2022 год 21
[= ||| все новости группы



*

Quiet Riot

*



10 мар 2021 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

4 мар 2021 : 		 Бывший вокалист QUIET RIOT: «Не боюсь я вируса, и вакцину не хочу!»

23 фев 2021 : 		 CARLOS CAVAZO о решение QUIET RIOT продолжать: «Это же...»

30 янв 2021 : 		 Бывший вокалист QUIET RIOT понимает, почему они решили продолжить

29 янв 2021 : 		 Вокалист QUIET RIOT критикует виртуальные концерты

27 янв 2021 : 		 Бывший басист DOKKEN/QUIET RIOT исполняет ALBERT KING

19 янв 2021 : 		 QUIET RIOT точно что-то выпустят

18 янв 2021 : 		 Бывший вокалист QUIET RIOT — о бане Трампа

31 дек 2020 : 		 Гитарист QUIET RIOT: «Мы идём тем путём, каким хотел идти Фрэнки»

30 дек 2020 : 		 JOHN BUSH — о Фрэнки Банали

18 дек 2020 : 		 DON DOKKEN — о барабанщике QUIET RIOT

23 ноя 2020 : 		 Выходит книга о QUIET RIOT

21 окт 2020 : 		 Барабаны Фрэнки Банали могут появиться на новом альбоме QUIET RIOT

19 окт 2020 : 		 QUIET RIOT отыграли первый концерт после смерти Фрэнки

8 окт 2020 : 		 Барабанщик L.A. GUNS вспоминает Фрэнки Банали

6 окт 2020 : 		 CARMINE APPICE: «Странно, что QUIET RIOT решили продолжать»

6 окт 2020 : 		 Гитарист QUIET RIOT: «Отклик на наше решение был хорошим»

17 сен 2020 : 		 QUIET RIOT никуда не исчезнут

16 сен 2020 : 		 Музыканты TESLA, Ex-DREAM THEATER в новом треке басиста QUIET RIOT

12 сен 2020 : 		 Вокалист STEEL PANTHER: «Фрэнки был одним из тех, кто придумал хэви-металл»

10 сен 2020 : 		 QUIET RIOT собираются продолжать

9 сен 2020 : 		 Гитарист QUIET RIOT на новом альбоме PUBLIC ENEMY

8 сен 2020 : 		 Бывший басист QUIET RIOT: «Я многим обязан Фрэнки»

25 авг 2020 : 		 Фрэнки Банали планировал похороны до своего диагноза

25 авг 2020 : 		 Бывший барабанщик DEATH почтил память Фрэнки Банали

25 авг 2020 : 		 DOUG ALDRICH почтил память Фрэнки Банали
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с выступления QUIET RIOT



*
zoom
*
* *
Видео с выступления QUIET RIOT, которое состоялось шестого марта в театре The Landis, Vineland, New Jersey, доступно для просмотра ниже.

Watch QUIET RIOT Play Socially Distanced Concert In Vineland, New Jersey














Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 169

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом