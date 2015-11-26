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Лидер W.A.S.P. почтил память Фрэнки Банали



Лидер W.A.S.P. почтил память Фрэнки Банали, опубликовав большое (оно доступно ниже) сообщение о том, какой вклад он сделал в историю музыки, и каким образом пересекались творческие пути музыкантов.











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