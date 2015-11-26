Гитарист QUIET RIOT: «Frankie чувствует себя отлично!»
Гитарист QUIET RIOT Alex Grossi в недавнем интервью рассказал о состоянии здоровья барабанщика коллектива:
«[Frankie] борется с раком. Вчера он прошел 21-й раунд химиотерапии. И он держится. Вообще-то, он отлично справляется. Он выглядит великолепно. Он держится в хорошей форме. Очевидно, что мы не выступали [из-за коронавирусной пандемии] — да никто не играл — так что пологая, что в каком-то смысле, все получилось к лучшему, так как он действительно может отдохнуть и уладить это дело».
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