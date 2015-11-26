сегодня



Выходит книга о QUIET RIOT



«Вы трясли башкой под "Metal Health" QUIET RIOT? Я тоже. Я открыла для себя эту группу в 1979 году, когда в состав команды входили Кевин Дуброу, Рэнди Роадс, Rudy Sarzo и Drew Forsyth. После ухода Рэнди к OZZY я думала, что это конец прекрасной группы, но кто же знал, что это всего лишь начало?» — так говорит автор новой книги о группе, Melissa Whitney. Детали доступны по этому адресу.







+0 -0



просмотров: 153

