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Гитарист QUIET RIOT : «Мы идём тем путём, каким хотел идти Фрэнки»



В рамках недавнего интервью с подкастом "Music Mania" гитарист QUIET RIOT Alex Grossi рассказал о появлении в команде Johnny Kelly (DANZIG, TYPE O NEGATIVE):



«Когда Фрэнки заболел, в одном из первых телефонных разговоров со мной он поднял вопрос о барабанщике. А мы с Johnny работали вместе и до сих пор работаем вместе — в группе HOOKERS & BLOW, кавер-команде, которую ведём ради забавы. И в этом был смысл на всех уровнях, потому что он не особо завязан на тусовку в Лос-Анджелесе и не вмешивается в сплетни и всё остальное. Потому что имейте в виду, что о болезни Фрэнки стало известно только через несколько месяцев после постановки диагноза.



Johnny — для меня семья, ну и Фрэнки с ним дружил. Он совершенно точно может исполнять роль на сцене и за её пределами; он профессионал и хороший друг. Всё получилось отлично, потому что первое шоу, которое Фрэнки собирался пропустить, было в Далласе, штат Техас, где живёт Johnny Kelly. Так что мы смогли прилететь, сыграть одну песню на саундчеке, а потом пройти испытание огнём, отыграв весь концерт. Ну а Chuck и наш вокалист и вовсе с ним не встречались. Так что да — шансов пустить в штаны было предостаточно, но Johnny вышел и отыграл как надо, и мы благодарны за его помощь».



На вопрос о том, поднимал ли Фрэнки вопрос о продолжении деятельности группы без его участия, Alex ответил:



«Не было специальных разговоров на этот счёт. Он просто сказал: "Продолжайте. Всё как прежде". Мы не должны пропустить никаких намеченных выступлений. Мы не должны опускать руки, мы должны сделать всё, чтобы дело группы продолжало жить.



Он столько вложил в эту группу — чтобы она прошла и сквозь хорошее, и сквозь плохое, это был его ребёнок, его наследие. И хотя теперь он больше не с нами, он хотел бы, чтобы его ребёнок рос, чтобы его наследие не забывали. И я очень горжусь, что продолжаю это дело».













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