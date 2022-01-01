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RUDY SARZO — о возвращении в QUIET RIOT: «Я не тот чел, что раньше»



Басист Rudy Sarzo рассказал Al.com о своём решении воссоединиться с QUIET RIOT после 18-летнего отсутствия. На вопрос о том, пришлось ли ему заново разучивать какой-либо материал или эта музыка просто впиталась в его ДНК, Rudy ответил:



«Это многоуровневый вопрос. Сложность заключалась в том, что я не тот же самый басист. Я не тот же самый музыкант. Я не тот же самый человек. Это всё равно что сделать фотографию 40 лет назад и попытаться повторить выражение лица, которое было у вас на протяжении всей жизни. Нет, так не получится. Каждый раз, когда вы приходите в студию, это снимок того момента. А потом, в моём случае, 40 лет спустя ты снова играешь те же песни (смеётся).



Я был участником THE GUESS WHO прямо перед тем, как вернуться в QUIET RIOT, а до этого я играл с BLUE ÖYSTER CULT. И это не совсем металл 80-х. Я играл в очень многих жанрах. Так что всё это теперь часть моей ДНК. Если бы я был "бессрочником", то есть музыкантом, который играл только в одной группе, то при таком музыкальном пути у меня не было бы стольких внешних музыкальных влияний.



Но если вернуться к энергии и физическим нагрузкам, связанным с тем, что мы делаем в QUIET RIOT, я занимаюсь спортом. Я встаю на беговую дорожку, устраиваю кардиотренировки, чтобы быть в состоянии поддерживать шоу высокого уровня, как 40 лет назад, когда мы выезжали на гастроли, садились в гастрольный автобус и делали это каждый вечер. И это было моей тренировкой. Нам не нужно было ходить в спортзал. Поэтому чем больше мы выступали, тем больше становились той группой, с которой люди были знакомы, наблюдая за нашими гастролями в течение нескольких месяцев, а иногда и полутора лет.



Отличие QUIET RIOT в том, что это была первая группа, и я возвращаюсь к 1978 году, когда я впервые присоединился к группе вместе с Рэнди Роадсом, у всех нас были одинаковые музыкальные вкусы. Нам всем нравились одни и те же артисты. Мы все находились под влиянием одних и тех же коллективов. И это немного другое. Вот что действительно создает целостный коллективный звук, стиль и философию группы, которую я люблю называть сознанием».



Что касается того, что люди, которые придут на предстоящие концерты QUIET RIOT, получат от группы, Rudy сказал:



«Это интересное восприятие. Потому что для меня важно не то, что они получат, а то, что я способен дать. Потому что они ничего не получат, если мы не дадим им ничего как группа, не представим что-то для них. И моя миссия, когда я выхожу на сцену, или даже когда мы ведём такой разговор, это на самом деле почтить память Фрэнки Банали, Кевина ДюБроу и Рэнди Роадса. И чествовать музыкальное наследие QUIET RIOT, чего мы смогли достичь, как мы смогли затронуть жизни людей нашей музыкой, и как они затронули нас. Знаете, это всё коллективный процесс. Невозможно добиться успеха QUIET RIOT без любящей аудитории. Мы любим аудиторию, а аудитория любит нас в ответ, что, на мой взгляд, является лучшим результатом работы в группе. И вы должны ценить это и понимать, какое это счастье — иметь возможность заниматься этим».







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