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*MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?» 15
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Quiet Riot

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Переиздание QUIET RIOT выйдет летом



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17 июня на двойном CD и двойном виниле состоится выход переиздания девятого альбома QUIET RIOT, "Alive And Well":

Disc 1

01. Don't Know What I Want
02. Angry
03. Alive And Well
04. The Ritual
05. Overworked And Underpaid
06. Slam Dunk (Way To Go!)
07. Too Much Information
08. Against The Wall
09. Highway To Hell
10. Sign Of The Times (1999 Version)
11. Don't Wanna Let You Go (1999 Version)
12. The Wild And The Young (1999 Version)
13. Mama Weer All Crazee Now (1999 Version)
14. Cum On Feel The Noize (1999 Version)
15. Metal Health (Bang Your Head) (1999 Version)

Disc 2: Bonus Tracks

01. Let's Get Crazy (Live 1984)
02. Condition Critical (Live 1984)
03. Run For Cover (Live 1984)
04. Swinging Lumber (Live 1984)
05. Winners Take All (Live 1984)
06. Cum On Feel The Noize (Live 1984)
07. Metal Health (Bang Your Head) (Live 1984)
08. Danger Zone (Live 1984)
09. Gonna Have A Riot (Live 1984)
10. Thunderbird (Demo)
11. Love's A Bitch (Demo)
12. Let's Get Crazy (Demo)




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