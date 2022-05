сегодня



Переиздание QUIET RIOT выйдет летом



17 июня на двойном CD и двойном виниле состоится выход переиздания девятого альбома QUIET RIOT, "Alive And Well":



Disc 1



01. Don't Know What I Want

02. Angry

03. Alive And Well

04. The Ritual

05. Overworked And Underpaid

06. Slam Dunk (Way To Go!)

07. Too Much Information

08. Against The Wall

09. Highway To Hell

10. Sign Of The Times (1999 Version)

11. Don't Wanna Let You Go (1999 Version)

12. The Wild And The Young (1999 Version)

13. Mama Weer All Crazee Now (1999 Version)

14. Cum On Feel The Noize (1999 Version)

15. Metal Health (Bang Your Head) (1999 Version)



Disc 2: Bonus Tracks



01. Let's Get Crazy (Live 1984)

02. Condition Critical (Live 1984)

03. Run For Cover (Live 1984)

04. Swinging Lumber (Live 1984)

05. Winners Take All (Live 1984)

06. Cum On Feel The Noize (Live 1984)

07. Metal Health (Bang Your Head) (Live 1984)

08. Danger Zone (Live 1984)

09. Gonna Have A Riot (Live 1984)

10. Thunderbird (Demo)

11. Love's A Bitch (Demo)

12. Let's Get Crazy (Demo)







