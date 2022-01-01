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CHUCK WRIGHT: «Хорошо, что я ушёл из QUIET RIOT»



CHUCK WRIGHT ответил на вопрос, удивило ли его возвращение в QUIET RIOT Rudy Sarzo:



«Удивило ли это меня? Нет. Такое уже случалось три или четыре раза, так что это меня нисколько не удивило, честно говоря. И, по правда говоря, для меня это было как нельзя более подходящее время, потому что я заканчивал [свою сольную] пластинку. Я был в разъездах с 2011 года и просто выгорел. Так что я был готов отдохнуть от всего этого, скажу честно. Так что это было для меня полезно. Когда мне позвонили, я подумал: "Вы делаете мне одолжение, потому что если я продолжу работать в таком режиме, это меня убьёт". Потому что график был довольно жёсткми. Мы летали с пересадками и не спали. Это было довольно сурово. И это по-прежнему актуально. Я видел их расписание [на 2022 год]. И я рад, что нахожусь дома и работаю [над продвижением своего сольного альбома]. Так что у меня всё хорошо».







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