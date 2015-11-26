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Бывший вокалист QUIET RIOT понимает, почему они решили продолжить



Бывший вокалист QUIET RIOT James Durbin в недавнем интервью коснулся темы продолжения активности его бывшего коллектива:



«Я желаю им всего наилучшего. Они отличные парни. Последним желанием Фрэнки было, чтобы группа продолжила, и я надеюсь, что они это сделают. Если группа может продолжать без [оригинального вокалиста QUIET RIOT] Kevin'a [DuBrow] и [бывших участников QUIET RIOT] Rudy [Sarzo] и Carlos'a [Cavazo], кто скажет, что это не может продолжаться без Фрэнки? Это группа, и это музыка, а музыка живет дальше.



Есть кавер-группы, которые движутся с крейсерской скоростью — есть кавер-группы, у которых есть свой путь. FOREIGNER — это кавер-группа, у них тонны хитов, у них есть 17 первых номеров, и иногда всего один оригинальный участник, но они продолжают продавать "Hollywood Bowl".



Но да — я желаю им всего наилучшего. Это классическая музыка, и если она хороша, а так оно и есть, то она будет продолжать существовать и продолжать исполняться».













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