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Quiet Riot

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16 сен 2020 : 		 Музыканты TESLA, Ex-DREAM THEATER в новом треке басиста QUIET RIOT

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10 сен 2020 : 		 QUIET RIOT собираются продолжать

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8 сен 2020 : 		 Бывший басист QUIET RIOT: «Я многим обязан Фрэнки»

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25 авг 2020 : 		 DOUG ALDRICH почтил память Фрэнки Банали

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Бывший вокалист QUIET RIOT понимает, почему они решили продолжить



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Бывший вокалист QUIET RIOT James Durbin в недавнем интервью коснулся темы продолжения активности его бывшего коллектива:

«Я желаю им всего наилучшего. Они отличные парни. Последним желанием Фрэнки было, чтобы группа продолжила, и я надеюсь, что они это сделают. Если группа может продолжать без [оригинального вокалиста QUIET RIOT] Kevin'a [DuBrow] и [бывших участников QUIET RIOT] Rudy [Sarzo] и Carlos'a [Cavazo], кто скажет, что это не может продолжаться без Фрэнки? Это группа, и это музыка, а музыка живет дальше.

Есть кавер-группы, которые движутся с крейсерской скоростью — есть кавер-группы, у которых есть свой путь. FOREIGNER — это кавер-группа, у них тонны хитов, у них есть 17 первых номеров, и иногда всего один оригинальный участник, но они продолжают продавать "Hollywood Bowl".

Но да — я желаю им всего наилучшего. Это классическая музыка, и если она хороша, а так оно и есть, то она будет продолжать существовать и продолжать исполняться».

Ex-QUIET RIOT Singer JAMES DURBIN Defends Band





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