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Вокалист QUIET RIOT критикует виртуальные концерты



Вокалист QUIET RIOT и LOVE/HATE Jizzy Pearl раскритиковал онлайн-концерты. Двадцатого января он написал:



«Многие люди страдают от отсутствия живых концертов. Уже год этого дерьма и всякой этой Zoom-туфты. Твоя таинственность рок-звезды никак не передается, когда ты сидишь у компьютера, будь ты хоть Brian May! И все эти постоянные призывы к жертвованию денег... Не круто. У всех музыкантов есть счета, но боже мой... Может, вот тот джип Мерседес был не лучшей идеей?»



Через пару дней он вернулся к этому сообщению и добавил:



«Моё последнее сообщение приняли в штыки и облили грязью, заявив, что я не чувствительный и прочее. Говорят, что людям же надо что-то есть. Спорить не буду, я в той же лодке, что и остальные, работы нет: "Когда всё вернётся?" Я понятия не имею, да и никто не знает. Но каждую неделю делать что-то подобное и побираться? Это же как постоянно отрезать от себя по кусочку и продавать по дешёвке. Когда всё закончится, кто захочет платить по 20–30 долларов за концерт, если тебя или группу можно посмотреть за пятерку? Или задонатить трёшку? И что, Новая Норма — виртуальный концерт? Здорово, значит, вместо того, чтобы давать 20–30 концертов в год, мне достаточно одного? Как захватывающе! А что относительно остатка года, никаких туров? Это замечательное будущее? Чем дольше длится этот локдаун, тем проще людям любить свой диван — нафига вообще куда-то ходить, если я могу доставить прямо к себе домой MÖTLEY CRÜE?»







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