Фраза, имя группы
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DEEP PURPLE в чартах
157
SHARON OSBOURNE сказала, что GEEZER BUTLER и BILL WARD не им...
63
Верховный суд США просят вмешаться в спор по авторскому прав...
60
Басист DEEP PURPLE сказал, что музыка стала менее значимой
37
DREAM THEATER начнут работу над альбомом осенью
20
все новости группы
Quiet Riot
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http://www.officialquietriot.com
Myspace:
http://www.myspace.com/quietriot
22 авг 2020
:
PAUL STANLEY, SLASH, RUDY SARZO, DEE SNIDER, GLENN HUGHES почтили память барабанщика QUIET RIOT
22 авг 2020
:
Умер барабанщик QUIET RIOT
17 авг 2020
:
У барабанщика QUIET RIOT был инсульт
7 июл 2020
:
Гитарист QUIET RIOT: «Frankie чувствует себя отлично!»
22 июн 2020
:
QUIET RIOT отменили концерт
18 июн 2020
:
Барабанщик QUIET RIOT попал в больницу
19 май 2020
:
Барабанщик QUIET RIOT: «Без волос, но на ногах»
5 май 2020
:
Басист QUIET RIOT выпустил сольный номер
16 янв 2020
:
Барабанщик QUIET RIOT: «Мне ровно на стримы»
7 ноя 2019
:
Барабанщик QUIET RIOT о том, как узнал о диагнозе
1 ноя 2019
:
FRANKIE BANALI: JAMES DURBIN ушёл из QUIET RIOT сразу после записи альбома
29 окт 2019
:
FRANKIE BANALI: «Менее чем за сутки я нашёл вокалиста»
28 окт 2019
:
FRANKIE BANALI выступил с QUIET RIOT
27 окт 2019
:
Новое видео QUIET RIOT
23 окт 2019
:
FRANKIE BANALI: «Мой диагноз никак не повлиял на новый альбом QUIET RIOT»
22 окт 2019
:
У барабанщика QUIET RIOT рак
27 сен 2019
:
Новая песня QUIET RIOT
24 сен 2019
:
QUIET RIOT отыграли первый концерт с вернувшимся JIZZY PEARL'ом
11 сен 2019
:
QUIET RIOT сменили вокалиста
3 сен 2019
:
Видео с выступления QUIET RIOT
28 авг 2019
:
Новая песня QUIET RIOT
30 июл 2019
:
QUIET RIOT снова выступили без своего барабанщика
4 июн 2019
:
QUIET RIOT выступили без FRANKIE BANALI
16 мар 2019
:
Барабанщик QUIET RIOT о новом диске: «Это наша самая разнообразная работа!»
9 янв 2019
:
Концертное видео QUIET RIOT из нового DVD
8 ноя 2018
:
Концертный релиз QUIET RIOT выйдет зимой
2 июл 2018
:
Видео с выступления QUIET RIOT
4 май 2018
:
QUIET RIOT сняли концерт для DVD
1 май 2018
:
QUIET RIOT исполняют AC/DC
25 окт 2017
:
Видео с выступления QUIET RIOT
10 сен 2017
:
Видео с выступления QUIET RIOT
25 июл 2017
:
Новое видео QUIET RIOT
10 июл 2017
:
Новая песня QUIET RIOT
26 июн 2017
:
QUIET RIOT исполнили новую песню
13 июн 2017
:
Новая песня QUIET RIOT
5 июн 2017
:
Новый альбом QUIET RIOT выйдет летом
21 апр 2017
:
Сольная песня от бывшего вокалиста QUIET RIOT
9 апр 2017
:
Видео с выступления QUIET RIOT
26 мар 2017
:
Видео с выступления QUIET RIOT
20 мар 2017
:
QUIET RIOT выступили с новым вокалистом
15 мар 2017
:
Редкое концертное видео QUIET RIOT
14 мар 2017
:
Новый вокалист QUIET RIOT: «Если не нравится — завалите!»
11 мар 2017
:
QUIET RIOT перезапишут новый альбом
4 мар 2017
:
QUIET RIOT сменили вокалиста
2 мар 2017
:
Новая песня QUIET RIOT
27 фев 2017
:
Видео с выступления QUIET RIOT
13 фев 2017
:
Новый альбом QUIET RIOT выйдет весной
2 фев 2017
:
Финалист "Americal Idol" сотрудничает с гитаристом QUIET RIOT
1 фев 2017
:
Новый альбом QUIET RIOT выйдет в весной
30 янв 2017
:
Видео с выступления QUIET RIOT
27 янв 2017
:
Видео с выступления QUIET RIOT
30 дек 2016
:
Финалист "Americal Idol" сотрудничает с гитаристом QUIET RIOT
6 окт 2016
:
QUIET RIOT нашли нового вокалиста
4 май 2016
:
Видео с выступления QUIET RIOT
16 апр 2016
:
Музыканты QUIET RIOT, ANTHRAX и SURVIVOR исполняют песню HUGHES/THRALL
14 апр 2015
:
Барабанщик QUIET RIOT: «Нынешний состав группы — наиболее крепкий в нашей истории»
23 мар 2015
:
Видео с выступления QUIET RIOT
14 янв 2015
:
Документальный фильм о QUIET RIOT покажут в январе
30 июл 2014
:
Видео с выступления QUIET RIOT
26 июн 2014
:
Новый альбом QUIET RIOT выйдет в июне
17 июн 2014
:
Видео с выступления QUIET RIOT
22 май 2014
:
Видео с выступления QUIET RIOT
14 май 2014
:
Видео с выступления QUIET RIOT
22 янв 2014
:
Видео с выступления QUIET RIOT
4 янв 2014
:
QUIET RIOT отыграли первое шоу с JIZZY PEARL
4 дек 2013
:
Вокал для нового альбома QUIET RIOT готов
23 ноя 2013
:
Вокалист LOVE/HATE в QUIET RIOT
27 сен 2013
:
Акустика от QUIET RIOT
23 окт 2012
:
Видео с выступления QUIET RIOT
21 сен 2012
:
Качественное видео с выступления QUIET RIOT
26 июл 2012
:
EPK от QUIET RIOT
16 май 2012
:
Видео с выступления QUIET RIOT
3 май 2012
:
Видео с выступления QUIET RIOT
6 апр 2012
:
QUIET RIOT: видео с первого концерта с новым вокалистом
15 мар 2012
:
Новый вокалист QUIET RIOT
23 фев 2012
:
QUIET RIOT With вместе с KEITH'ом ST. JOHN'ом: видео
12 фев 2012
:
Концертный релиз QUIET RIOT выйдет в марте
8 фев 2012
:
QUIET RIOT With вместе с KEITH'ом ST. JOHN'ом: видео
5 фев 2012
:
Видео с выступления QUIET RIOT
13 янв 2012
:
QUIET RIOT расстались с вокалистом
18 авг 2011
:
Трейлер фильма о QUIET RIOT
4 фев 2011
:
Новый вокалист QUIET RIOT «Я здесь не для того, чтобы заменить Kevin’а DuBrow’а»
1 фев 2011
:
RUDY SARZO о реюнионе QUIET RIOT
3 дек 2010
:
QUIET RIOT впервые выступили в новом составе
8 июн 2010
:
Компиляция QUIET RIOT из серии "Setlist"
11 дек 2007
:
Вокалист QUIET RIOT скончался от передозировки
28 ноя 2007
:
Вокалист QUIET RIOT Kevin Dubrow скончался в возрасте 52-х лет
29 авг 2006
:
Сэмплы и трек-лист нового альбома QUIET RIOT
20 июн 2006
:
К QUIET RIOT снова присоединился гитарист Alex Grossi
8 дек 2005
:
QUIET RIOT: последние штрихи к новому альбому
сегодня
Умер барабанщик
QUIET RIOT
Барабанщик QUIET RIOT Фрэнки Банали скончался в возрасте 68 лет двадцатого августа.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).