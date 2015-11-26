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Барабанщик POISON — о Фрэнки Банали



Барабанщик POISON Rikki Rockett почтил память Фрэнки Банали, скончавшегося в возрасте 68 лет от рака:



«Я познакомился с ним, когда POISON и QUIET RIOT поехали в небольшой тур в 1986 году. Фрэнки был самой классной рок-звездой из всех, кого я встречал на тот момент. И с того времени мы и дружили. Фрэнки был воплощением честности и очень милым человеком.



Когда он и его жена, Регина, протянули мне руку помощи, зная, через что я проходил в собственной битве, я тут же связал их с моими врачами. В тот момент у них не было лучшего варианта.



Фрэнки сражался как банши, но чудовище было непреклонно. Я никогда не получу рецепт твоей пасты, Фрэнки, чёрт возьми!



Люблю тебя, мой брат...»







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