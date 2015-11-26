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Quiet Riot

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17 авг 2020 : 		 У барабанщика QUIET RIOT был инсульт

7 июл 2020 : 		 Гитарист QUIET RIOT: «Frankie чувствует себя отлично!»

22 июн 2020 : 		 QUIET RIOT отменили концерт

18 июн 2020 : 		 Барабанщик QUIET RIOT попал в больницу

19 май 2020 : 		 Барабанщик QUIET RIOT: «Без волос, но на ногах»

5 май 2020 : 		 Басист QUIET RIOT выпустил сольный номер

16 янв 2020 : 		 Барабанщик QUIET RIOT: «Мне ровно на стримы»

7 ноя 2019 : 		 Барабанщик QUIET RIOT о том, как узнал о диагнозе

1 ноя 2019 : 		 FRANKIE BANALI: JAMES DURBIN ушёл из QUIET RIOT сразу после записи альбома

29 окт 2019 : 		 FRANKIE BANALI: «Менее чем за сутки я нашёл вокалиста»

28 окт 2019 : 		 FRANKIE BANALI выступил с QUIET RIOT

27 окт 2019 : 		 Новое видео QUIET RIOT

23 окт 2019 : 		 FRANKIE BANALI: «Мой диагноз никак не повлиял на новый альбом QUIET RIOT»

22 окт 2019 : 		 У барабанщика QUIET RIOT рак

27 сен 2019 : 		 Новая песня QUIET RIOT

24 сен 2019 : 		 QUIET RIOT отыграли первый концерт с вернувшимся JIZZY PEARL'ом

11 сен 2019 : 		 QUIET RIOT сменили вокалиста

3 сен 2019 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

28 авг 2019 : 		 Новая песня QUIET RIOT

30 июл 2019 : 		 QUIET RIOT снова выступили без своего барабанщика

4 июн 2019 : 		 QUIET RIOT выступили без FRANKIE BANALI

16 мар 2019 : 		 Барабанщик QUIET RIOT о новом диске: «Это наша самая разнообразная работа!»

9 янв 2019 : 		 Концертное видео QUIET RIOT из нового DVD

8 ноя 2018 : 		 Концертный релиз QUIET RIOT выйдет зимой

2 июл 2018 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

4 май 2018 : 		 QUIET RIOT сняли концерт для DVD
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|||| 17 авг 2020

У барабанщика QUIET RIOT был инсульт



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Барабанщик QUIET RIOT Frankie Banali поделился информацией о состоянии своего здоровья:

«Последние три недели провел в больнице. Мне сделали два переливания крови. И у меня там случился инсульт. Сейчас восстанавливаюсь дома. Спасибо всем за теплые слова и пожелания здоровья!»

QUIET RIOT's FRANKIE BANALI In Recovery After Suffering Stroke



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

father


17 авг 2020, 23:44		Уж в чём, а в жажде жить этому дядке не откажешь, красавец.


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