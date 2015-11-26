17 авг 2020



У барабанщика QUIET RIOT был инсульт



Барабанщик QUIET RIOT Frankie Banali поделился информацией о состоянии своего здоровья:



«Последние три недели провел в больнице. Мне сделали два переливания крови. И у меня там случился инсульт. Сейчас восстанавливаюсь дома. Спасибо всем за теплые слова и пожелания здоровья!»







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