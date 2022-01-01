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На новом альбоме QUIET RIOT будет песня с вокалом Кевина ДюБроу



Rudy Sarzo сообщил, что QUIET RIOT записали с вокалом Кевина ДюБроу песню, которая будет включена в новую студийную работу:



«У нас на данный момент очень много песен. Я очень, очень рад.



Мы должны посмотреть на наше расписание. Мы собираемся начать работу над новой пластинкой QUIET RIOT летом. У нас уже есть несколько треков. А дальше мы просто смотрим, что ещё нужно добавить.



На многих треках играет покойный барабанщик QUIET RIOT Фрэнки Банали. На самом деле у нас есть одна песня с Кевином. Каждый раз, когда я её слышу, у меня мурашки по коже. Вообще-то она становится моей любимой песней QUIET RIOT, которую я когда-либо записывал с группой. В ней есть какой-то особый неповторимый элемент. Но то, как она появилась на свет, действительно уникально».













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