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QUIET RIOT собираются продолжать



QUIET RIOT объявили о том, что собираются продолжать выступления несмотря на смерть Фрэнки Банали. Об этом коллектив сообщил на официальной странице в Facebook — партии ударных будет исполнять Johnny Kelly [DANZIG, TYPE O NEGATIVE].











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