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*Новое видео CREMATORY 13
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*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Новое видео CREMATORY 13
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 12
*Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта 11
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Quiet Riot

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29 мар 2022 : 		 Первые альбомы QUIET RIOT будут переизданы

15 мар 2022 : 		 На новом альбоме QUIET RIOT будет песня с вокалом Кевина ДюБроу

25 фев 2022 : 		 Концертное видео QUIET RIOT 1979 года

21 фев 2022 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

4 янв 2022 : 		 KELLY GARNI впервые за 43 года выступил с QUIET RIOT

28 дек 2021 : 		 QUIET RIOT готовят что-то новое

8 дек 2021 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

5 дек 2021 : 		 RUDY SARZO: «Будем достойно нести знамя QUIET RIOT!»

23 ноя 2021 : 		 Маска QUIET RIOT ушла за 50 000

15 ноя 2021 : 		 Видео памяти барабанщика QUIET RIOT

8 ноя 2021 : 		 RUDY SARZO отыграл с QUIET RIOT

1 ноя 2021 : 		 Панихида по барабанщику QUIET RIOT пройдёт в ноябре

28 окт 2021 : 		 Маска QUIET RIOT уйдёт с молотка

30 сен 2021 : 		 Кавер-версия Бьорк от басиста QUIET RIOT

3 авг 2021 : 		 RUDY SARZO возвращается в QUIET RIOT

7 июл 2021 : 		 Фрэнки на новом треке QUIET RIOT

10 мар 2021 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

4 мар 2021 : 		 Бывший вокалист QUIET RIOT: «Не боюсь я вируса, и вакцину не хочу!»

23 фев 2021 : 		 CARLOS CAVAZO о решение QUIET RIOT продолжать: «Это же...»

30 янв 2021 : 		 Бывший вокалист QUIET RIOT понимает, почему они решили продолжить

29 янв 2021 : 		 Вокалист QUIET RIOT критикует виртуальные концерты

27 янв 2021 : 		 Бывший басист DOKKEN/QUIET RIOT исполняет ALBERT KING

19 янв 2021 : 		 QUIET RIOT точно что-то выпустят

18 янв 2021 : 		 Бывший вокалист QUIET RIOT — о бане Трампа

31 дек 2020 : 		 Гитарист QUIET RIOT: «Мы идём тем путём, каким хотел идти Фрэнки»

30 дек 2020 : 		 JOHN BUSH — о Фрэнки Банали
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|||| 29 мар 2022

Первые альбомы QUIET RIOT будут переизданы



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No Remorse Records сообщили о планах выпуска виниловых версий первых двух альбомов QUIET RIOT, а также на CD в виде бокс-сета. Материал прошел мастеринг у Patrick'a W. Engel'a, новые издания будут дополнены бонус-материалом и расширенными версиями буклетов.

QUIET RIOTвЂ™s First Two Albums To Be Reissued On Vinyl, And For The First Time Officially On CD And Box Set




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