29 мар 2022



Первые альбомы QUIET RIOT будут переизданы



No Remorse Records сообщили о планах выпуска виниловых версий первых двух альбомов QUIET RIOT, а также на CD в виде бокс-сета. Материал прошел мастеринг у Patrick'a W. Engel'a, новые издания будут дополнены бонус-материалом и расширенными версиями буклетов.







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