3 авг 2021



RUDY SARZO возвращается в QUIET RIOT



RUDY SARZO спустя 18 лет возвращается в состав QUIET RIOT. В связи с этим шагом давний басист QUIET RIOT Chuck Wright любезно отходит в сторону, чтобы продолжить свою сольную деятельность и одновременно укрепить свою роль в отмеченном наградами шоу "Ultimate Jam Night" в легендарном Whisky A Go-Go, которое все участники QUIET RIOT полностью поддерживают.



QUIET RIOT и их менеджмент хотели бы официально поблагодарить Chuck'a Wright'a за его многолетнюю преданность и стойкость, и самое главное — за его выдающийся талант. Wright проработал в QUIET RIOT почти 40 лет, записал девять альбомов и известен как бас-гитарист мега-хитов QUIET RIOT "Metal Health" (Bang Your Head) и "Don't Wanna Let You Go". Он участвовал в сочинении песен на альбоме 1986 года "QRIII" и снялся в клипе группы на песню "The Wild And The Young". Wright был одним из самых долго гастролирующих и записывающихся участников группы и будет продолжать гастролировать с группой до конца 2021 года. Chuck был и всегда будет бесценным участником семьи QUIET RIOT.



Ранее второго августа во время появления на программе SiriusXM "Trunk Nation With Eddie Trunk" Sarzo рассказал о своём возвращении в QUIET RIOT:



«Я возвращаюсь домой, возвращаюсь домой в QUIET RIOT в начале 2022 года, в следующем году. В следующем году исполняется 50 лет моего пути с QUIET RIOT, потому что именно тогда я познакомился и начал играть с Фрэнки Банали, другим участником-основателем QUIET RIOT версии "Metal Health". Для меня как музыканта это был поворотный момент».



Что касается того, как произошло его возвращение в QUIET RIOT, Rudy рассказал следующее:



«В 2019 году Фрэнки сообщил мне, что у него рак поджелудочной железы, а затем он начал борьбу, и это была ежедневная борьба. Я имею в виду, что он проходил множество процедур для борьбы с раком и гастролировал. И это было очень утомительно. Поэтому мы перестали часто встречаться, потому что, естественно, он слишком уставал. Поэтому мы много писали друг другу, каждый день, и оставались на связи.



Он сообщил мне в апреле 2019 года, что у него диагностировали рак, а COVID случился в 2020 году. Это фактически сделало невозможным моё присутствие рядом с ним. Только за пару дней до его кончины я смог поехать к нему домой. Регина [его жена] попросила об этом, и я провёл с ним какое-то время. А на следующий день, когда его отвезли в больницу, Регина дала мне возможность побыть с Фрэнки в последние часы его жизни. Итак, после смерти Фрэнки я пришёл к Регине домой, мы поговорили, и она сказала мне, что Фрэнки хотел, чтобы я вернулся в группу, он хотел, чтобы в группе был один из основателей. Так что мы поговорили об этом.



Я уже был травмирован смертью Фрэнки, поэтому я решил, что мне нужно много времени на размышления — пусть пройдёт период траура. Я должен был это сделать. И вот пришло время, когда я был готов принять реальность, что это наша обязанность, нас, оставшихся в живых, продолжать это наследие и чествовать его. И тогда я принял решение. Я сказал: "Ладно, пора возвращаться домой"».





