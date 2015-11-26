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Quiet Riot

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3 авг 2021 : 		 RUDY SARZO возвращается в QUIET RIOT

7 июл 2021 : 		 Фрэнки на новом треке QUIET RIOT

10 мар 2021 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

4 мар 2021 : 		 Бывший вокалист QUIET RIOT: «Не боюсь я вируса, и вакцину не хочу!»

23 фев 2021 : 		 CARLOS CAVAZO о решение QUIET RIOT продолжать: «Это же...»

30 янв 2021 : 		 Бывший вокалист QUIET RIOT понимает, почему они решили продолжить

29 янв 2021 : 		 Вокалист QUIET RIOT критикует виртуальные концерты

27 янв 2021 : 		 Бывший басист DOKKEN/QUIET RIOT исполняет ALBERT KING

19 янв 2021 : 		 QUIET RIOT точно что-то выпустят

18 янв 2021 : 		 Бывший вокалист QUIET RIOT — о бане Трампа

31 дек 2020 : 		 Гитарист QUIET RIOT: «Мы идём тем путём, каким хотел идти Фрэнки»

30 дек 2020 : 		 JOHN BUSH — о Фрэнки Банали

18 дек 2020 : 		 DON DOKKEN — о барабанщике QUIET RIOT

23 ноя 2020 : 		 Выходит книга о QUIET RIOT

21 окт 2020 : 		 Барабаны Фрэнки Банали могут появиться на новом альбоме QUIET RIOT

19 окт 2020 : 		 QUIET RIOT отыграли первый концерт после смерти Фрэнки

8 окт 2020 : 		 Барабанщик L.A. GUNS вспоминает Фрэнки Банали

6 окт 2020 : 		 CARMINE APPICE: «Странно, что QUIET RIOT решили продолжать»

6 окт 2020 : 		 Гитарист QUIET RIOT: «Отклик на наше решение был хорошим»

17 сен 2020 : 		 QUIET RIOT никуда не исчезнут

16 сен 2020 : 		 Музыканты TESLA, Ex-DREAM THEATER в новом треке басиста QUIET RIOT

12 сен 2020 : 		 Вокалист STEEL PANTHER: «Фрэнки был одним из тех, кто придумал хэви-металл»

10 сен 2020 : 		 QUIET RIOT собираются продолжать

9 сен 2020 : 		 Гитарист QUIET RIOT на новом альбоме PUBLIC ENEMY

8 сен 2020 : 		 Бывший басист QUIET RIOT: «Я многим обязан Фрэнки»

25 авг 2020 : 		 Фрэнки Банали планировал похороны до своего диагноза
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|||| 3 авг 2021

RUDY SARZO возвращается в QUIET RIOT



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RUDY SARZO спустя 18 лет возвращается в состав QUIET RIOT. В связи с этим шагом давний басист QUIET RIOT Chuck Wright любезно отходит в сторону, чтобы продолжить свою сольную деятельность и одновременно укрепить свою роль в отмеченном наградами шоу "Ultimate Jam Night" в легендарном Whisky A Go-Go, которое все участники QUIET RIOT полностью поддерживают.

QUIET RIOT и их менеджмент хотели бы официально поблагодарить Chuck'a Wright'a за его многолетнюю преданность и стойкость, и самое главное — за его выдающийся талант. Wright проработал в QUIET RIOT почти 40 лет, записал девять альбомов и известен как бас-гитарист мега-хитов QUIET RIOT "Metal Health" (Bang Your Head) и "Don't Wanna Let You Go". Он участвовал в сочинении песен на альбоме 1986 года "QRIII" и снялся в клипе группы на песню "The Wild And The Young". Wright был одним из самых долго гастролирующих и записывающихся участников группы и будет продолжать гастролировать с группой до конца 2021 года. Chuck был и всегда будет бесценным участником семьи QUIET RIOT.

Ранее второго августа во время появления на программе SiriusXM "Trunk Nation With Eddie Trunk" Sarzo рассказал о своём возвращении в QUIET RIOT:

«Я возвращаюсь домой, возвращаюсь домой в QUIET RIOT в начале 2022 года, в следующем году. В следующем году исполняется 50 лет моего пути с QUIET RIOT, потому что именно тогда я познакомился и начал играть с Фрэнки Банали, другим участником-основателем QUIET RIOT версии "Metal Health". Для меня как музыканта это был поворотный момент».

Что касается того, как произошло его возвращение в QUIET RIOT, Rudy рассказал следующее:

«В 2019 году Фрэнки сообщил мне, что у него рак поджелудочной железы, а затем он начал борьбу, и это была ежедневная борьба. Я имею в виду, что он проходил множество процедур для борьбы с раком и гастролировал. И это было очень утомительно. Поэтому мы перестали часто встречаться, потому что, естественно, он слишком уставал. Поэтому мы много писали друг другу, каждый день, и оставались на связи.

Он сообщил мне в апреле 2019 года, что у него диагностировали рак, а COVID случился в 2020 году. Это фактически сделало невозможным моё присутствие рядом с ним. Только за пару дней до его кончины я смог поехать к нему домой. Регина [его жена] попросила об этом, и я провёл с ним какое-то время. А на следующий день, когда его отвезли в больницу, Регина дала мне возможность побыть с Фрэнки в последние часы его жизни. Итак, после смерти Фрэнки я пришёл к Регине домой, мы поговорили, и она сказала мне, что Фрэнки хотел, чтобы я вернулся в группу, он хотел, чтобы в группе был один из основателей. Так что мы поговорили об этом.

Я уже был травмирован смертью Фрэнки, поэтому я решил, что мне нужно много времени на размышления — пусть пройдёт период траура. Я должен был это сделать. И вот пришло время, когда я был готов принять реальность, что это наша обязанность, нас, оставшихся в живых, продолжать это наследие и чествовать его. И тогда я принял решение. Я сказал: "Ладно, пора возвращаться домой"».



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