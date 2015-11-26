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QUIET RIOT отыграли первый концерт после смерти Фрэнки



QUIET RIOT отыграли первый концерт после смерти Фрэнки Банали — шоу состоялось девятого октября в Grand Stage Amphitheater недалеко от Urich, Missouri.



«Фрэнки хотел, чтобы группа продолжала дальше и сохраняла музыку и наследие в будущем!» — заявили участники коллектива.

























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